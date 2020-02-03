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Бывший сотрудник ярославской колонии № 1 Владимир Костюк, который обвинялся в избиении заключённого Павла Соколова, приговорен к 3,5 года условно с испытательным сроком 4 года. Дело было возбуждено после публикации соответствующей видеозаписи.

Об этом сообщает ТАСС. Агентство уточняет, что Костюку также запрещено на три года занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти. Ранее NEWS.ru сообщал, что Санкт-Петербургский городской суд оставил в...