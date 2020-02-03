Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что группа самолётов ВКС РФ 3 февраля отправится в китайскую провинцию Хубэй для эвакуации 130 россиян.

По приказу верховного главнокомандующего группировка самолётов ВВС России будет направлена сегодня в провинцию в Хубэй, в Ухань для того, чтобы перевезти наших граждан, — сказала Голикова.

Число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае на утро 3 февраля составило 17 тыс. 205 человек. Из них люди умерли в 361 случае.

Как ранее писал NEWS.ru, председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал национальный план борьбы с распространением коронавируса.

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