Самолёт с Навальным приземлился в Шереметьево

https://static.news.ru/photo/384ee998-58e8-11eb-8522-fa163e074e61_660.jpg Фото: pobeda.aero/facebook.com

Лайнер авиакомпании «Победа», на борту которого находится политик Алексей Навальный, успешно приземлился в столичном аэропорту Шереметьево.

Самолёт вылетел из Берлина в 17:15 по московскому времени, с небольшим опозданием (по расписанию он должен был начать полёт в 16:45). Лайнер должен был приземлиться во Внуково в 19:31, однако в последний момент точку назначения сменили на Шереметьево, передаёт корреспондент NEWS.ru.

Лайнер резко сменил курс и направился к Шереметьево. По данным СМИ, во Внуково закрыли полосу, объяснив это поломкой снегоуборочной техники.

По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, бортпроводницы попросили всех пассажиров оставаться на своих местах.

Бортпроводница веселым голосом просит оставаться на местах и говорит, что это штатная ситуация, — написала она в Twitter.

В то же время администрация Внуково готовилась встречать Навального. Полиция закрыла зону прилёта, а в международной зоне была установлена ширма, сквозь которую не видно прибывающих. Кроме того, часть территории воздушной гавани задолго до прибытия политика была огорожена забором, а также к аэропорту приехали автозаки и машины силовиков. Встречающих и провожающих перестали пускать в здание — для входа полицейские требовали билет на самолёт.

Позднее ОМОН вытеснил людей из здания аэропорта. Многих людей жёстко задерживали, в том числе в автозаки уводили журналистов.

Ранее NEWS.ru запросил у аэропорта Внуково аккредитацию, чтобы встретить Навального. В аэропорту ответили, что организация деятельности СМИ на территории аэровокзального комплекса временно не проводится. Оппозиционера всё равно собираются встречать журналисты, но сталкиваются с препятствиями. Так, в Санкт-Петербурге задержали журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля, который собирался вылетать в столицу, чтобы встретить политика в аэропорту Внуково.

20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Врачи медучреждения, а также независимые эксперты нашли в его организме следы нервно-паралитического яда «Новичок», писал NEWS.ru.