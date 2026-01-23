Самолет авиакомпании «Якутия» совершил экстренную посадку

Самолет авиакомпании «Якутия» был вынужден совершить посадку в Красноярске из-за обледенения клапана, сообщили в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Судно село в штатном режиме.

В ходе выполнения рейса по маршруту Новосибирск — Якутск воздушное судно (737–800) авиакомпании «Якутия» по технической причине осуществило незапланированную посадку в международном аэропорту Красноярск имени Д. А. Хворостовского, — уточнили в прокуратуре.

Пассажиров рейса разместили в аэровокзале. Согласно федеральным авиационным правилам, им выдали воду и горячее питание.

Ранее в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры уточнили, что самолет, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Магадана, был отбуксирован и ожидает осмотра. В надзорном ведомстве уточнили, что воздушное судно разместили на стоянке.

До этого пассажирский самолет Airbus A321neo авиакомпании United Airlines, выполнявший рейс UA2323 из Чикаго в Орландо, потерял переднее колесо шасси при приземлении в аэропорту назначения. Самолет подпрыгнул при заходе на посадку в условиях сильного ветра.