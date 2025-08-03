Самое вкусное блюдо из авокадо! Гуакамоле за 5 минут — идеальная закуска

Насыщенное, свежее и ароматное блюдо — гуакамоле любят не только фанаты мексиканской кухни. Закуску подают с чипсами, добавляют в бургеры, мажут на тосты или кладут рядом с мясом и жареными овощами. Это очень вкусно, попробуйте!

Для гуакамоле нужны спелые авокадо (2 шт. по 200 г). Их нужно разрезать на две половинку. Косточку уберите, мякоть выньте и разомните ее вилкой. Мелко нарубите половинку красной луковицы (около 40 г), немного острого перца чили и небольшой пучок кинзы — все добавьте к пасте из авокадо.

Сок половинки лайма (можно заменить лимоном) выжмите в пюре. Смесь посолите, поперчите и хорошенько перемешайте. Капните немного оливкового масла. Дайте гуакамоле настояться 10–15 минут в холодильнике.

Подавать можно в маленькой креманке с чипсами или лепешками, украсив сверху веточкой кинзы. Отлично сочетается с курицей, запеченными овощами или жареным лососем.

Совет: если планируете хранить соус в холодильнике, положите сверху косточку авокадо — так он дольше не потемнеет.

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