Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 11:34

Саммит Путина и Трампа открыл неожиданные перспективы некоторым россиянам

Baza: байеры используют саммит Путина и Трампа для закупок за границей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российские байеры (специалисты по закупке товаров) воспользовались временным ослаблением санкций из-за встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа для заказа одежды и косметики из-за рубежа, сообщает Telegram-канал Baza. Возможность покупок появилась благодаря частичному снятию ограничений на транзакции с белорусских карт.

Для организации переговоров в Анкоридже Минфин США временно смягчил некоторые санкционные меры до 00:01 20 августа 2025 года. В список исключений попали отдельные белорусские банки, что позволило их клиентам совершать покупки в американских онлайн-магазинах. Байеры отмечают, что белорусские карточки стали проходить в целом ряде магазинов — Stanley, Amazon, Sephora, Rhode и других, пишут авторы.

Прежде попытки оплаты с таких карт блокировались платежными системами, включая PayPal и Apple Pay. Несмотря на различные ухищрения, обойти ограничения не удавалось. Однако после договоренности о встрече лидеров двух стран транзакции стали проходить без проблем.

Ранее экс-министр экономики России Андрей Нечаев отметил, что на саммите с США может быть поднят вопрос снятия вторичных санкций с партнеров России. Речь может идти о продаже нефти, банковской сфере и возможности проведения транзакций с другими странами, пояснил бывший глава ведомства.

Россия
саммиты
США
покупки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Встреча Путина и Трампа на Аляске сегодня, 15 августа: последние новости
Как избавиться от испанских слизней?
Дмитриев поделился снимком с Аляски
Сотруднику ГУР Украины вынесли приговор за подготовку теракта под Брянском
Политолог ответил, какой знак мог подать Лавров толстовкой с надписью СССР
Драка «хромых уток»: «Спартак» против «Зенита», кого уволят после матча?
Трое россиян пострадали при взрыве в цеху завода
Эксперт предупредила о последствиях запрета мигрантам работать курьерами
В Татарстане задержали главу геоинститута за мошенничество
Петербургская сеть дискаунтеров приобрела актив на 1,5 млрд рублей
В Балашихе женщина в хиджабе жестоко избила дочь и попала на видео
Глава Киргизии вышел с важным заявлением о санкциях против России
Экс-тренер «Зенита» объяснил, почему «Спартак» не увольняет Станковича
Япония признала выбор ошибочного пути во время Второй мировой войны
Хрупкая москвичка дала жесткий отпор нетрезвому педофилу
Мужчина разместил детское порно в отзывах на маркетплейсе и избежал тюрьмы
В ДНР ввели «социальную» цену на воду
Ревнивец с «Сайгой» кастрировал судью: что известно об убийстве в Камышине
«Наводит панику»: генерал назвал преимущества передового дрона «Квазимачта»
Боец СВО поблагодарил власти Крыма за освобождение из украинского плена
Дальше
Самое популярное
WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада
Общество

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада

Вьетнамские волейболистки провалили гендерный тест на чемпионате мира
Спорт

Вьетнамские волейболистки провалили гендерный тест на чемпионате мира

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.