Саммит Путина и Трампа открыл неожиданные перспективы некоторым россиянам Baza: байеры используют саммит Путина и Трампа для закупок за границей

Российские байеры (специалисты по закупке товаров) воспользовались временным ослаблением санкций из-за встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа для заказа одежды и косметики из-за рубежа, сообщает Telegram-канал Baza. Возможность покупок появилась благодаря частичному снятию ограничений на транзакции с белорусских карт.

Для организации переговоров в Анкоридже Минфин США временно смягчил некоторые санкционные меры до 00:01 20 августа 2025 года. В список исключений попали отдельные белорусские банки, что позволило их клиентам совершать покупки в американских онлайн-магазинах. Байеры отмечают, что белорусские карточки стали проходить в целом ряде магазинов — Stanley, Amazon, Sephora, Rhode и других, пишут авторы.

Прежде попытки оплаты с таких карт блокировались платежными системами, включая PayPal и Apple Pay. Несмотря на различные ухищрения, обойти ограничения не удавалось. Однако после договоренности о встрече лидеров двух стран транзакции стали проходить без проблем.

Ранее экс-министр экономики России Андрей Нечаев отметил, что на саммите с США может быть поднят вопрос снятия вторичных санкций с партнеров России. Речь может идти о продаже нефти, банковской сфере и возможности проведения транзакций с другими странами, пояснил бывший глава ведомства.