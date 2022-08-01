«Сама нежность»: в Сети появилось видео с новосибирскими котятами манула Новосибирский зоопарк опубликовал видео с играющими котятами манула

В Сети появились первые кадры играющих детенышей манула из Новосибирского зоопарка. Малыши родились только месяц назад и еще не выходили в свет, поэтому видео привлекло к себе много общественного внимания. Ролик, размещенный в сообществе зоопарка во «ВКонтакте», уже набрал более 20 тысяч просмотров, пишет «Сиб.фм».

Подписчики сообщества не только с удовольствием смотрят, но и активно комментируют видео, ласково называя маму котят «сама нежность».

Видно по ней, что ей бы в отпуск, на море, а котят оставить на папу, пусть сделает хоть что-то для дома! А то тянет всё одна. А так, очень очаровательная и милая мама и прекрасные дети, — написал комментатор.

В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило манулы живут с 1995 года. Детенышей диких кошек распределяют по зоологическим паркам мира в рамках международной и европейской программы с целью сохранения вида.

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