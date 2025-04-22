Сало на завтрак: сжигает жир лучше спортзала! Ешьте только в эти часы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вопреки стереотипам сало — не враг фигуры, а суперфуд, если его правильно употреблять. Сало может сжигать жиры лучше спортзала, если есть его на завтрак и только в определенные часы.

По словам врачей, с 7:00 до 9:00 — идеальное время для употребления сала. 25 г сала на завтрак запускает желчеотток, защищая от камней в печени, а также ускоряет метаболизм на 12%. Более того, натуральные жиры снижают тягу к сладкому в течение дня.

Удивительные факты о сале:

Сало сжигает жир: линолевая кислота в сале (CLA) помогает расщеплять висцеральные отложения.

Продлевает молодость: селен и витамин E в 10 раз активнее усваиваются утром.

Защищает сердце: арахидоновая кислота чистит сосуды лучше оливкового масла.

Как есть и худеть?

Только свежее сало (не копченое!). Комбинируйте с чесноком — двойной удар по холестерину. Порция — не больше спичечного коробка.

После 18:00 сало действительно превращается во «врага» — организм не успевает переработать жиры.

Ранее стало известно, какой кисломолочный продукт преобразит вашу кожу лучше крема.