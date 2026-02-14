Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 февраля 2026 в 08:00

Салат за 5 минут — идеальная выручалочка для будней и праздников: просто, быстро и очень вкусно

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Этот салат спасет любой обед или ужин: готовится буквально за 5 минут, при этом получается ярким, сытным и необычайно вкусным. Не нужно варить кучу ингредиентов — достаточно минимального набора продуктов, а результат удивит всю семью. Главное — съедается он мгновенно!

Для приготовления возьмите: морковь по-корейски — 150 г, огурец — 150 г, фасоль — 200 г, кукурузу — 200 г, балык или копченую курицу — 150 г, майонез — 3–4 ст. л., соль и перец — по вкусу. Нарежьте мясо и огурцы продолговатыми брусочками, добавьте морковь и аккуратно перемешайте. Слейте жидкость с фасоли и кукурузы, соедините с остальными ингредиентами. Заправьте майонезом, попробуйте на вкус и при необходимости добавьте соль или перец.

Салат получается красочным, ароматным и с легкой пикантностью моркови по-корейски. Он подойдет и для быстрого ужина, и для праздничного стола, удивляя своей простотой и насыщенным вкусом.

Ранее сообщалось, что порой хочется чего-то легкого, хрустящего и небанального, особенно после череды сытных блюд. Этот салат как раз из таких вариантов — освежает, быстро готовится и отлично подходит и к ужину, и к праздничному столу. А еще он нравится даже тем, кто обычно равнодушен к овощам.

Проверено редакцией
Читайте также
Картошка по-мегрельски с курицей: слои картофеля, куриного филе и сулугуни заливаю сливками с чесноком. Пальчики оближешь, а возни — ноль
Общество
Картошка по-мегрельски с курицей: слои картофеля, куриного филе и сулугуни заливаю сливками с чесноком. Пальчики оближешь, а возни — ноль
Готовила на пробу, а полюбила на всю жизнь: как голубцы, но совсем по-другому — топовый рецепт
Общество
Готовила на пробу, а полюбила на всю жизнь: как голубцы, но совсем по-другому — топовый рецепт
Врач перечислила самые полезные виды рыб
Здоровье/красота
Врач перечислила самые полезные виды рыб
Воспитанников пермского детского сада кормили «просрочкой»
Регионы
Воспитанников пермского детского сада кормили «просрочкой»
Ресторан дома: люля-кебаб в духовке — сочнее, чем на углях!
Семья и жизнь
Ресторан дома: люля-кебаб в духовке — сочнее, чем на углях!
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
Салат за 5 минут — идеальная выручалочка для будней и праздников: просто, быстро и очень вкусно Этот салат спасет любой обед или ужин: готовится буквально за 5 минут, при этом получается ярким, сытным и необычайно вкусным. Не нужно варить кучу ингредиентов — достаточно минимального набора продуктов, а результат удивит всю семью.
морковь по-корейски — 150 г
огурец — 150 г
фасоль — 200 г
кукурузу — 200 г
балык или копченую курицу — 150 г
майонез — 3–4 ст. л.
соль и перец — по вкусу
>
Нарежьте мясо и огурцы продолговатыми брусочками, добавьте морковь и аккуратно перемешайте. Слейте жидкость с фасоли и кукурузы, соедините с остальными ингредиентами.
Заправьте майонезом, попробуйте на вкус и при необходимости добавьте соль или перец.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Акция за мир с Россией состоялась перед конференцией в Мюнхене
«Арей» провалил контратаку ВСУ в Сумской области
«Драка» Тома Круза и Брэда Питта привела в шок Голливуд
Верховный суд России разрешил изъять единственное жилье сына за долги отца
«Солянка» из наемников, роковые вылазки ВСУ: новости СВО к утру 14 февраля
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 14 февраля: инфографика
ВС России разбили элитный полк ВСУ под Харьковом
«Не поспоришь»: на Украине признали, что Мединский спутал планы Киева
Скелетонист-провокатор назвал праздником России его отстранение с Олимпиады
Средства ПВО сбили 20 дронов ВСУ над Россией за ночь
В центре Абу-Даби начали курсировать роботакси
«Расставляют „часовых“»: раскрыты планы НАТО по морской блокаде России
Юрист ответил, чем грозит проживание по месту пребывания без регистрации
Российские Деды Морозы напугали ВСУ в Дмитрове: успехи ВС РФ к утру 14 февраля
«Извиняюсь»: Зеленский оправдался из-за понижения статуса встреч с Россией
Мошенники атаковали одиноких россиян в преддверии Дня влюбленных
«Поменялось все»: в Кремле назвали год, который стал переломным для мира
Врач ответила, помогает ли поход в солярий восполнить дефицит витамина D
В ЦБ предупредили о рисках из-за запрета наличных при покупке жилья
Появились подробности по делу о растрате в транспортной группе Fesco
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год
Общество

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.