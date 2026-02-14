Салат за 5 минут — идеальная выручалочка для будней и праздников: просто, быстро и очень вкусно

Этот салат спасет любой обед или ужин: готовится буквально за 5 минут, при этом получается ярким, сытным и необычайно вкусным. Не нужно варить кучу ингредиентов — достаточно минимального набора продуктов, а результат удивит всю семью. Главное — съедается он мгновенно!

Для приготовления возьмите: морковь по-корейски — 150 г, огурец — 150 г, фасоль — 200 г, кукурузу — 200 г, балык или копченую курицу — 150 г, майонез — 3–4 ст. л., соль и перец — по вкусу. Нарежьте мясо и огурцы продолговатыми брусочками, добавьте морковь и аккуратно перемешайте. Слейте жидкость с фасоли и кукурузы, соедините с остальными ингредиентами. Заправьте майонезом, попробуйте на вкус и при необходимости добавьте соль или перец.

Салат получается красочным, ароматным и с легкой пикантностью моркови по-корейски. Он подойдет и для быстрого ужина, и для праздничного стола, удивляя своей простотой и насыщенным вкусом.

Ранее сообщалось, что порой хочется чего-то легкого, хрустящего и небанального, особенно после череды сытных блюд. Этот салат как раз из таких вариантов — освежает, быстро готовится и отлично подходит и к ужину, и к праздничному столу. А еще он нравится даже тем, кто обычно равнодушен к овощам.