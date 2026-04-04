04 апреля 2026 в 17:01

Салат «Робин-Бобин», который затмил оливье: неожиданный ингредиент сводит всех с ума

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Если привычный оливье уже надоел, попробуйте эту необычную версию с пикантной ноткой. Салат получается сытным, ярким и очень интересным по вкусу. Главная фишка — соленый арахис, который добавляет приятный хруст и делает блюдо совсем не банальным.

Ингредиенты:

  • ветчина — 250 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • маринованный огурец — 150 г;
  • фасоль консервированная — 200 г;
  • зеленый горошек — 250 г;
  • лук — 1 шт.;
  • арахис соленый — 50 г;
  • майонез — 3 ст. л.;
  • уксус 6% — 1 ст. л.;
  • вода — 2 ст. л.;
  • сахар — 1 ч. л.

Приготовление

Сначала замаринуйте лук: мелко нарежьте, залейте уксусом, водой и добавьте сахар. Через 10–15 минут слейте маринад и промойте — вкус станет мягче.

Ветчину и огурцы нарежьте кубиками, яйца отварите и натрите. Фасоль и горошек откиньте на сито, чтобы убрать лишнюю жидкость.

Соедините все ингредиенты в миске, добавьте арахис и лук. Заправьте майонезом и аккуратно перемешайте. Для красивой подачи можно выложить салат в форму и слегка утрамбовать.

Сверху посыпьте тертым яйцом — получается аппетитно и празднично. Такой салат точно удивит гостей и быстро исчезнет со стола.

Ранее сообщалось, что готовое слоеное тесто — настоящее спасение для хозяйки, когда хочется быстро приготовить что-то вкусное к чаю.

Марина Макарова
