Салат «Робин-Бобин», который затмил оливье: неожиданный ингредиент сводит всех с ума

Если привычный оливье уже надоел, попробуйте эту необычную версию с пикантной ноткой. Салат получается сытным, ярким и очень интересным по вкусу. Главная фишка — соленый арахис, который добавляет приятный хруст и делает блюдо совсем не банальным.

Ингредиенты:

ветчина — 250 г;

яйца — 3 шт.;

маринованный огурец — 150 г;

фасоль консервированная — 200 г;

зеленый горошек — 250 г;

лук — 1 шт.;

арахис соленый — 50 г;

майонез — 3 ст. л.;

уксус 6% — 1 ст. л.;

вода — 2 ст. л.;

сахар — 1 ч. л.

Приготовление

Сначала замаринуйте лук: мелко нарежьте, залейте уксусом, водой и добавьте сахар. Через 10–15 минут слейте маринад и промойте — вкус станет мягче.

Ветчину и огурцы нарежьте кубиками, яйца отварите и натрите. Фасоль и горошек откиньте на сито, чтобы убрать лишнюю жидкость.

Соедините все ингредиенты в миске, добавьте арахис и лук. Заправьте майонезом и аккуратно перемешайте. Для красивой подачи можно выложить салат в форму и слегка утрамбовать.

Сверху посыпьте тертым яйцом — получается аппетитно и празднично. Такой салат точно удивит гостей и быстро исчезнет со стола.

