Салат «Робин-Бобин», который затмил оливье: неожиданный ингредиент сводит всех с ума

Если привычный оливье уже надоел, попробуйте эту необычную версию с пикантной ноткой. Салат получается сытным, ярким и очень интересным по вкусу. Главная фишка — соленый арахис, который добавляет приятный хруст и делает блюдо совсем не банальным.
Ингредиенты:
- ветчина — 250 г;
- яйца — 3 шт.;
- маринованный огурец — 150 г;
- фасоль консервированная — 200 г;
- зеленый горошек — 250 г;
- лук — 1 шт.;
- арахис соленый — 50 г;
- майонез — 3 ст. л.;
- уксус 6% — 1 ст. л.;
- вода — 2 ст. л.;
- сахар — 1 ч. л.
Приготовление
Сначала замаринуйте лук: мелко нарежьте, залейте уксусом, водой и добавьте сахар. Через 10–15 минут слейте маринад и промойте — вкус станет мягче.
Ветчину и огурцы нарежьте кубиками, яйца отварите и натрите. Фасоль и горошек откиньте на сито, чтобы убрать лишнюю жидкость.
Соедините все ингредиенты в миске, добавьте арахис и лук. Заправьте майонезом и аккуратно перемешайте. Для красивой подачи можно выложить салат в форму и слегка утрамбовать.
Сверху посыпьте тертым яйцом — получается аппетитно и празднично. Такой салат точно удивит гостей и быстро исчезнет со стола.
