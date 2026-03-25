25 марта 2026 в 09:32

Салат «Пышность» с куриной грудкой: трем ингредиенты на терке и получаем облако в тарелке

Салат «Пышность» — нежный, слоеный и очень эффектный. Это тот салат, который выглядит празднично, а готовится из самых простых продуктов. За счет тертых слоев он получается воздушным, буквально «тает» во рту. Каждый слой мягкий и сочный, а вкус — сбалансированный и насыщенный.

Идеальный вариант как для праздника, так и для семейного ужина.

Ингредиенты: картофель — 3–4 шт., куриная грудка — 1 шт., яйца — 5–6 шт., сыр — 170–200 г, маринованные огурцы — 2 шт., французская горчица — 2 ст. л., майонез — около 200 г, черный кунжут — для подачи. Для маринованного лука: лук — 1 шт., кипяток — 150 мл, уксус 9% — 3–4 ст. л., сахар — 2 ст. л., соль — 1/2 ч. л.

Лук мелко нарежьте, добавьте сахар, соль, уксус и залейте кипятком — оставьте на 20–30 минут. Куриную грудку отварите и мелко нарежьте, а лучше порвите на волокна, смешайте с небольшим количеством майонеза.

Отварной картофель натрите на крупной терке и выложите первым слоем, смажьте майонезом и добавьте французскую горчицу. Сверху распределите курицу, затем маринованный лук. Далее выложите нарезанные огурцы и снова тонкий слой майонеза. Яйца натрите: сначала желтки — распределите слоем, затем немного майонеза. Сверху натрите сыр, а в конце — белки, создавая ту самую пышную текстуру. При желании украсьте майонезом и посыпьте черным кунжутом.

Ранее мы делились рецептом салата «Финский». Чудо с крабовыми палочками, зеленью и огурчиками.

Проверено редакцией
Балую семью этим мясным рулетом — простые ингредиенты, но все думают, что готовлю к празднику
Шарлотка больше не в моде. Этот «Яблочник» на манке получается нежнее и ароматнее, а съедается за 30 секунд
Этот нежный пирог делится на три слоя при выпечке — получается вкуснее чизкейка. Ароматная слоистая сказка
Этот весенний вариант салата «Финский» покорит всех! Чудо с крабовыми палочками, зеленью и огурчиками
Для этого салата ничего не варю. Только свекла, морковь и горсть специй — хрустящий микс теперь едим на обед и на ужин
Ольга Шмырева
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

