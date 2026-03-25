Салат «Пышность» с куриной грудкой: трем ингредиенты на терке и получаем облако в тарелке

Салат «Пышность» — нежный, слоеный и очень эффектный. Это тот салат, который выглядит празднично, а готовится из самых простых продуктов. За счет тертых слоев он получается воздушным, буквально «тает» во рту. Каждый слой мягкий и сочный, а вкус — сбалансированный и насыщенный.

Идеальный вариант как для праздника, так и для семейного ужина.

Ингредиенты: картофель — 3–4 шт., куриная грудка — 1 шт., яйца — 5–6 шт., сыр — 170–200 г, маринованные огурцы — 2 шт., французская горчица — 2 ст. л., майонез — около 200 г, черный кунжут — для подачи. Для маринованного лука: лук — 1 шт., кипяток — 150 мл, уксус 9% — 3–4 ст. л., сахар — 2 ст. л., соль — 1/2 ч. л.

Лук мелко нарежьте, добавьте сахар, соль, уксус и залейте кипятком — оставьте на 20–30 минут. Куриную грудку отварите и мелко нарежьте, а лучше порвите на волокна, смешайте с небольшим количеством майонеза.

Отварной картофель натрите на крупной терке и выложите первым слоем, смажьте майонезом и добавьте французскую горчицу. Сверху распределите курицу, затем маринованный лук. Далее выложите нарезанные огурцы и снова тонкий слой майонеза. Яйца натрите: сначала желтки — распределите слоем, затем немного майонеза. Сверху натрите сыр, а в конце — белки, создавая ту самую пышную текстуру. При желании украсьте майонезом и посыпьте черным кунжутом.

