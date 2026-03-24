Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 марта 2026 в 05:17

Эти чипсы — гениальный способ превратить обычный сыр в идеальную хрустящую закуску. Никаких углеводов, только чистый вкус

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Твердый выдержанный сыр, терка и пять минут — все, что нужно для создания изысканной закуски. А дальше — пространство для творчества: сделайте их пикантными с паприкой, острыми с перцем или ароматными с травами.

Что понадобится

Твердый сыр (пармезан, чеддер, грана падано) — 150 г, паприка молотая или черный перец — 0,5 ч. л. (по желанию), сушеный чеснок или орегано — щепотка (по желанию).

Как готовлю

Сыр натираю на мелкой терке для получения однородной стружки или на средней — для более фактурных, «кружевных» чипсов. Если использую специи, аккуратно смешиваю их с сырной стружкой вилкой.

Противень застилаю пергаментом или силиконовым ковриком. Выкладываю сыр небольшими порциями (примерно по 1 ст. л.), соблюдая расстояние 3-4 см, так как сыр сильно растекается.

Каждую порцию слегка придавливаю, формируя тонкую лепешку. Разогреваю духовку до 180 °C и выпекаю чипсы на среднем уровне около 5 минут, пока они не расплавятся и не приобретут золотистый край.

Достаю противень и даю чипсам полностью остыть и затвердеть на пергаменте, после чего аккуратно снимаю их лопаткой. Подаю как самостоятельную закуску или в качестве хрустящего элемента для салатов и супов.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

Проверено редакцией
Читайте также
Едим тазиками и худеем: рабочий рецепт идеального салата
Лаваш теперь всегда держу дома — готовлю из него обалденные сырные палочки. 3 ингредиента, а результат впечатляет
Лаваш на шаурму больше не пускаю — делаю из него хрустящие чизболлы. Готовятся одной рукой, а результат просто восхитительный
Тортилья с фаршем и чипсами — новый вкус фастфуда, который легко приготовить дома
В Госдуме предложили ограничить продажу чипсов детям до 14 лет
еда
рецепты
сыры
чипсы
закуски
Дмитрий Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Найдена причина, почему сотрудники исчезают без предупреждения
«В больницу»: побывавшего в ДНР журналиста пытали во Франции
Работавшим в 90-е годы россиянам рассказали, как можно увеличить пенсию
Худеем к лету: как быстро прийти в форму и не подорвать здоровье
Раскрыто, почему ИИ заставляет специалистов чувствовать себя бесполезными
Разгром британской техники и удар «Севера»: успехи ВС РФ к утру 24 марта
Биолог ответила, можно ли отупеть от сладкого
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 24 марта
Россиянам ответили, как «одноразовые» отношения убивают психику
Странный спортивный термин может войти в словарь русского языка
В РФ будут штрафовать за обмен криптовалюты сверх лимита
Сенат США утвердил индейца новым главой МВБ
Юрист ответил, грозит ли сотруднику увольнение за поиск новой работы
Маркетплейсы обяжут нести ответственность за некачественные товары
На крупнейшем НПЗ в США произошел взрыв
Раскрыты самые высокие зарплаты мигрантов в России
Биолог назвал неочевидный способ повысить плодородность дачного участка
ВС РФ активно выдавили солдат ВСУ из Червоного в ДНР
На $67 млрд больше, чем в Ираке: сколько США тратят на войну с Ираном
Россиян предупредили о штрафе за хранение мебели на балконе
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.