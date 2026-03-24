Эти чипсы — гениальный способ превратить обычный сыр в идеальную хрустящую закуску. Никаких углеводов, только чистый вкус

Твердый выдержанный сыр, терка и пять минут — все, что нужно для создания изысканной закуски. А дальше — пространство для творчества: сделайте их пикантными с паприкой, острыми с перцем или ароматными с травами.

Что понадобится

Твердый сыр (пармезан, чеддер, грана падано) — 150 г, паприка молотая или черный перец — 0,5 ч. л. (по желанию), сушеный чеснок или орегано — щепотка (по желанию).

Как готовлю

Сыр натираю на мелкой терке для получения однородной стружки или на средней — для более фактурных, «кружевных» чипсов. Если использую специи, аккуратно смешиваю их с сырной стружкой вилкой.

Противень застилаю пергаментом или силиконовым ковриком. Выкладываю сыр небольшими порциями (примерно по 1 ст. л.), соблюдая расстояние 3-4 см, так как сыр сильно растекается.

Каждую порцию слегка придавливаю, формируя тонкую лепешку. Разогреваю духовку до 180 °C и выпекаю чипсы на среднем уровне около 5 минут, пока они не расплавятся и не приобретут золотистый край.

Достаю противень и даю чипсам полностью остыть и затвердеть на пергаменте, после чего аккуратно снимаю их лопаткой. Подаю как самостоятельную закуску или в качестве хрустящего элемента для салатов и супов.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.