Салат «Пятница» с сухариками: обалденное сочетание с беконом. Этот салат станет главным блюдом вашего выходного дня! Хрустящие чесночные гренки, нежная курица, сочные огурцы и яйца создают идеальный баланс вкусов и текстур. Сытный, ароматный и невероятно простой в приготовлении.

Ингредиенты

Батон — 3–4 ломтика

Бекон или грудка копчено-вареная — 350 г

Огурцы свежие — 3 шт.

Яйца — 4 шт.

Кукуруза консервированная — 1 банка (200 г)

Чеснок — 3 зубчика

Масло растительное — 60 мл

Паприка молотая — 1 ч. л.

Майонез — по вкусу

Соль, перец — по вкусу

Зелень — для подачи

Приготовление

Батон нарежьте кубиками, смешайте с измельченным чесноком и паприкой, обжарьте на масле до хруста. Куриную грудку и огурцы нарежьте кубиками, яйца отварите и порубите. Смешайте все ингредиенты в миске, добавьте кукурузу без жидкости, заправьте майонезом, посолите и поперчите. Перед подачей посыпьте гренками и свежей зеленью. Идеально для семейного ужина или приема гостей!

