Салат «Пятница» с сухариками: обалденное сочетание с беконом. Этот салат станет главным блюдом вашего выходного дня! Хрустящие чесночные гренки, нежная курица, сочные огурцы и яйца создают идеальный баланс вкусов и текстур. Сытный, ароматный и невероятно простой в приготовлении.
Ингредиенты
- Батон — 3–4 ломтика
- Бекон или грудка копчено-вареная — 350 г
- Огурцы свежие — 3 шт.
- Яйца — 4 шт.
- Кукуруза консервированная — 1 банка (200 г)
- Чеснок — 3 зубчика
- Масло растительное — 60 мл
- Паприка молотая — 1 ч. л.
- Майонез — по вкусу
- Соль, перец — по вкусу
- Зелень — для подачи
Приготовление
- Батон нарежьте кубиками, смешайте с измельченным чесноком и паприкой, обжарьте на масле до хруста. Куриную грудку и огурцы нарежьте кубиками, яйца отварите и порубите.
- Смешайте все ингредиенты в миске, добавьте кукурузу без жидкости, заправьте майонезом, посолите и поперчите. Перед подачей посыпьте гренками и свежей зеленью. Идеально для семейного ужина или приема гостей!
