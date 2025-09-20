«Интервидение-2025»
20 сентября 2025 в 13:30

Салат «Пятница» с сухариками: обалденное сочетание с беконом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Пятница» с сухариками: обалденное сочетание с беконом. Этот салат станет главным блюдом вашего выходного дня! Хрустящие чесночные гренки, нежная курица, сочные огурцы и яйца создают идеальный баланс вкусов и текстур. Сытный, ароматный и невероятно простой в приготовлении.

Ингредиенты

  • Батон — 3–4 ломтика
  • Бекон или грудка копчено-вареная — 350 г
  • Огурцы свежие — 3 шт.
  • Яйца — 4 шт.
  • Кукуруза консервированная — 1 банка (200 г)
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Масло растительное — 60 мл
  • Паприка молотая — 1 ч. л.
  • Майонез — по вкусу
  • Соль, перец — по вкусу
  • Зелень — для подачи

Приготовление

  1. Батон нарежьте кубиками, смешайте с измельченным чесноком и паприкой, обжарьте на масле до хруста. Куриную грудку и огурцы нарежьте кубиками, яйца отварите и порубите.
  2. Смешайте все ингредиенты в миске, добавьте кукурузу без жидкости, заправьте майонезом, посолите и поперчите. Перед подачей посыпьте гренками и свежей зеленью. Идеально для семейного ужина или приема гостей!

Ранее мы готовили «Кремлёвскую хряпу». Легендарный салат из СССР, который снова в моде.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
