Салат «От Валентины» — мой лучший рецепт с крабовыми палочками! Хит на ужин

Готовим салат «От Валентины»! Этот салат действительно особенный — в нем идеально сочетаются нежные крабовые палочки, пикантные грибы и сыр с тонкой кислинкой томатной пасты. Готовила его впервые по совету Валентины, и теперь это мой любимый рецепт! Все ингредиенты доступные, а процесс приготовления занимает буквально 15 минут.

Начинаем с подготовки продуктов. Крабовые палочки нарезаем небольшими кубиками. Лук очищаем и мелко шинкуем, если хотим смягчить его вкус, можно обдать кипятком. Шампиньоны из банки откидываем на дуршлаг, чтобы стек лишний рассол. Яйца отвариваем вкрутую (7–8 минут после закипания), затем охлаждаем и нарезаем кубиками. Сыр трем на средней терке.

Теперь собираем салат. В глубокой миске смешиваем крабовые палочки, лук, грибы, яйца и сыр. Добавляем чайную ложку томатной пасты — она придаст особый пикантный вкус. Заправляем майонезом по вкусу, но не переборщите, салат должен быть сочным, но не плавать в соусе. Аккуратно перемешиваем, пробуем, при необходимости добавляем немного соли.

Дайте салату настояться 15–20 минут в холодильнике — так вкусы лучше соединятся. Подавать можно в общей салатнице или порционно, украсив веточкой зелени. Этот салат хорош и как самостоятельное блюдо, и как сытная закуска. Он неизменно вызывает восторг у гостей и домочадцев. Попробуйте и вы этот удивительный рецепт — уверена, он станет частым гостем на вашем столе!

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