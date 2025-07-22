Российским военным могут поднять зарплату В Минобороны России предложили поднять оклады военным на 7,6%

Минобороны РФ предлагает в 2025 году поднять оклады военнослужащим не на 4,5%, а на 7,6%, соответствующий законопроект опубликован на портале правовых актов. Нововведение может начать действовать с 1 октября.

Отмечается, что инициатива затронет оклады военных, проходящих службу по контракту и призыву, сотрудников Росгвардии, имеющих специальные звания полиции, сотрудников органов внутренних дел. Кроме того, предлагается повысить оклады работникам органов уголовно-исполнительной системы, принудительного исполнения, сотрудникам противопожарной службы, таможенных органов и начальников состава органов федеральной фельдъегерской связи.

Тем временем бывший премьер-министр, член совета директоров и председатель консультативного совета московского «Динамо» Сергей Степашин заявил, что в России необходимо ввести потолок зарплат российских футболистов в национальном чемпионате. По его словам, доходы спортсменов являются завышенными.

По мнению Степашина, в российском футболе необходимо меры, аналогичные тем, что действуют в Континентальной хоккейной лиге. Там потолок зарплат составляет 900 млн рублей для каждого клуба.