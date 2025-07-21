Манго, авокадо и лайм — самый сочный салат этого лета за 5 минут

Легкий и свежий салат с манго и овощами, который подарит заряд витаминов и отличное настроение. Простой в приготовлении и отлично подходит для летнего обеда или ужина.
Ингредиенты:
- манго — 1 шт.;
- авокадо — 1 шт.;
- перец сладкий — 1 шт.;
- огурец — 2 шт.;
- красный лук — 1 шт.;
- петрушка и укроп — по вкусу;
- оливковое масло — по вкусу;
- сок лайма — по вкусу;
- соль — по вкусу.
Приготовление:
- Нарежьте манго, авокадо, перец, огурцы и лук небольшими кусочками.
- Измельчите зелень.
- Смешайте все ингредиенты в салатнике.
- Заправьте оливковым маслом, соком лайма и посолите по вкусу.
- Перемешайте и подавайте.
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