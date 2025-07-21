Манго, авокадо и лайм — самый сочный салат этого лета за 5 минут

Манго, авокадо и лайм — самый сочный салат этого лета за 5 минут

Легкий и свежий салат с манго и овощами, который подарит заряд витаминов и отличное настроение. Простой в приготовлении и отлично подходит для летнего обеда или ужина.

Ингредиенты:

манго — 1 шт.;

авокадо — 1 шт.;

перец сладкий — 1 шт.;

огурец — 2 шт.;

красный лук — 1 шт.;

петрушка и укроп — по вкусу;

оливковое масло — по вкусу;

сок лайма — по вкусу;

соль — по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте манго, авокадо, перец, огурцы и лук небольшими кусочками. Измельчите зелень. Смешайте все ингредиенты в салатнике. Заправьте оливковым маслом, соком лайма и посолите по вкусу. Перемешайте и подавайте.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.