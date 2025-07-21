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21 июля 2025 в 14:02

Манго, авокадо и лайм — самый сочный салат этого лета за 5 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Легкий и свежий салат с манго и овощами, который подарит заряд витаминов и отличное настроение. Простой в приготовлении и отлично подходит для летнего обеда или ужина.

Ингредиенты:

  • манго — 1 шт.;
  • авокадо — 1 шт.;
  • перец сладкий — 1 шт.;
  • огурец — 2 шт.;
  • красный лук — 1 шт.;
  • петрушка и укроп — по вкусу;
  • оливковое масло — по вкусу;
  • сок лайма — по вкусу;
  • соль — по вкусу.

Приготовление:

  1. Нарежьте манго, авокадо, перец, огурцы и лук небольшими кусочками.
  2. Измельчите зелень.
  3. Смешайте все ингредиенты в салатнике.
  4. Заправьте оливковым маслом, соком лайма и посолите по вкусу.
  5. Перемешайте и подавайте.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

еда
салаты
манго
фрукты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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