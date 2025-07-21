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21 июля 2025 в 06:20

Слоеная вкуснота без майонеза и с хрустинкой — этот салат вы точно полюбите

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Слоеный салат без майонеза? Запросто! Этот вариант с копченой курицей и грецкими орехами — свежий взгляд на привычное блюдо. Нежный, ароматный и с приятной хрустинкой, он готовится просто, но выглядит по-праздничному. Отличный выбор для ужина или приема гостей.

Ингредиенты:

  • копченая курица — 500 г;
  • яйца — 4 шт.;
  • морковь — 2 шт.;
  • сыр твердый — 200 г;
  • орехи грецкие — 100 г;
  • чеснок — по вкусу;
  • сметана — по вкусу;
  • соль — по вкусу;
  • специи — по вкусу.

Приготовление:

  1. Курицу нарезать кубиком, смешать с чесноком и сметаной.
  2. Яйца и морковь отварить, натереть на крупной терке.
  3. Сыр натереть на мелкой терке.
  4. Орехи измельчить в крошку.
  5. Выкладывать слоями: курица, яйца, морковь, сыр.
  6. Каждый слой слегка смазать сметаной.
  7. Посыпать орехами и убрать в холодильник на 2 часа.

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еда
салаты
рецепты
курица
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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