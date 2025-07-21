Слоеная вкуснота без майонеза и с хрустинкой — этот салат вы точно полюбите

Слоеная вкуснота без майонеза и с хрустинкой — этот салат вы точно полюбите

Слоеный салат без майонеза? Запросто! Этот вариант с копченой курицей и грецкими орехами — свежий взгляд на привычное блюдо. Нежный, ароматный и с приятной хрустинкой, он готовится просто, но выглядит по-праздничному. Отличный выбор для ужина или приема гостей.

Ингредиенты:

копченая курица — 500 г;

яйца — 4 шт.;

морковь — 2 шт.;

сыр твердый — 200 г;

орехи грецкие — 100 г;

чеснок — по вкусу;

сметана — по вкусу;

соль — по вкусу;

специи — по вкусу.

Приготовление:

Курицу нарезать кубиком, смешать с чесноком и сметаной. Яйца и морковь отварить, натереть на крупной терке. Сыр натереть на мелкой терке. Орехи измельчить в крошку. Выкладывать слоями: курица, яйца, морковь, сыр. Каждый слой слегка смазать сметаной. Посыпать орехами и убрать в холодильник на 2 часа.

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