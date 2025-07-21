Слоеная вкуснота без майонеза и с хрустинкой — этот салат вы точно полюбите

Слоеный салат без майонеза? Запросто! Этот вариант с копченой курицей и грецкими орехами — свежий взгляд на привычное блюдо. Нежный, ароматный и с приятной хрустинкой, он готовится просто, но выглядит по-праздничному. Отличный выбор для ужина или приема гостей.
Ингредиенты:
- копченая курица — 500 г;
- яйца — 4 шт.;
- морковь — 2 шт.;
- сыр твердый — 200 г;
- орехи грецкие — 100 г;
- чеснок — по вкусу;
- сметана — по вкусу;
- соль — по вкусу;
- специи — по вкусу.
Приготовление:
- Курицу нарезать кубиком, смешать с чесноком и сметаной.
- Яйца и морковь отварить, натереть на крупной терке.
- Сыр натереть на мелкой терке.
- Орехи измельчить в крошку.
- Выкладывать слоями: курица, яйца, морковь, сыр.
- Каждый слой слегка смазать сметаной.
- Посыпать орехами и убрать в холодильник на 2 часа.
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