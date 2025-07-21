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21 июля 2025 в 09:35

Вкуснее чебуреков! Готовим пиде по-турецки — с брынзой и шпинатом!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пиде — это не просто турецкая лепешка, а настоящее кулинарное искусство в форме лодочки. С хрустящей корочкой, воздушным дрожжевым тестом и сочной начинкой, они покоряют с первого укуса. Особенно хороши пиде со шпинатом и брынзой — сочетание нежной зелени и солоноватого сыра делает их идеальными для завтрака или сытного перекуса.

Сначала приготовим тесто: в теплой воде растворяем дрожжи с сахаром, оставляем на 10 минут, пока не появится пенная шапка. Добавляем йогурт, растительное масло, соль и постепенно вводим муку. Замешиваем мягкое, эластичное тесто, которое не липнет к рукам. Накрываем полотенцем и оставляем в тепле на час, пока оно не увеличится вдвое.

Пока тесто подходит, займемся начинкой. Шпинат слегка обжариваем на сухой сковороде, чтобы он немного уменьшился в объеме. Солить не нужно — брынза даст нужную соленость. Смешиваем шпинат с раскрошенной брынзой и черным перцем по вкусу.

Подошедшее тесто делим на две-три части, каждую раскатываем в овал. Края загибаем, формируя бортики, а серединку заполняем начинкой. Выпекаем в разогретой до 200 °C духовке 15–20 минут до золотистого цвета. Подаем горячими, пока сыр еще теплый и ароматный. Идеально сочетается с чашкой чая или айрана — как в настоящей турецкой пекарне!

Ранее сообщалось, как приготовить турецкие лепешки гезлеме.

лепешки
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перекусы
Мария Левицкая
М. Левицкая
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