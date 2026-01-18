Салат «Мечта» у меня дежурный: он просто вкуснейший — легкий, сочный и всегда к месту

Салат «Мечта» у меня дежурный: он просто вкуснейший — легкий, сочный и всегда к месту

Салат «Мечта» полностью оправдывает свое название. Он получается свежим, нежным и очень гармоничным по вкусу. Куриная грудка делает его сытным, корнишоны добавляют приятную кислинку, корейская морковь — пикантность, а кукуруза и сыр смягчают вкус. Отличный вариант и для будней, и для праздничного стола — готовится быстро и нравится всем.

Ингредиенты: куриная грудка — 2 шт., корнишоны — 6-7 шт., корейская морковь (неострая) — 100–120 г, твердый сыр — около 50 г, консервированная кукуруза — 3-4 ст. л., свежая зелень (укроп или петрушка) — по вкусу, соль — по вкусу, майонез — по вкусу.

Приготовление: куриную грудку отварите в подсоленной воде до готовности, затем полностью остудите. Пока мясо варится, подготовьте остальные ингредиенты: корейскую морковь нарежьте покороче, чтобы салат было удобно есть, корнишоны нарежьте кружочками, зелень мелко порубите. Сыр натрите на крупной терке или нарежьте небольшими кубиками. Остывшее куриное филе нарежьте мелкими кусочками. Переложите все ингредиенты в салатник, добавьте кукурузу, заправьте майонезом, при необходимости посолите и слегка поперчите.

Ранее мы готовили капустный салат «Бабочка» с колбасой. Не надоедает — готовьте хоть каждый день. Просто, сытно и без лишних хлопот.