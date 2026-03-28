Салат, который удивляет с первой ложки: слоеная закуска с яркой заправкой и вкусом

Этот салат кажется простым, но на деле приятно удивляет сочетанием вкусов и текстур. Секрет — в слоях и ароматной заправке, которая пропитывает каждый ингредиент. Блюдо получается легким, сочным и отлично подойдет как для будней, так и для праздничного стола.

Ингредиенты:

  • крабовые палочки — 125 г;
  • картофель — 250 г;
  • твердый сыр — 120 г;
  • маринованные огурцы — 3–4 шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • помидор — 1 шт.;
  • майонез — 3–4 ст. л.;
  • чеснок — 2–3 зубчика;
  • паприка — 0,5 ч. л.;
  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Сначала приготовьте заправку: смешайте майонез с измельченным чесноком, добавьте паприку, соль и перец. Отварной картофель натрите на крупной терке и выложите первым слоем, смажьте частью соуса.

Сверху распределите мелко нарезанные огурцы. Далее добавьте натертые яйца и крабовые палочки, слегка промазывая заправкой.

Завершите салат слоем тертого сыра и украсьте ломтиками помидора. Уберите в холодильник на 30 минут, чтобы слои пропитались.

Подавайте охлажденным, не перемешивая, — так вкус раскрывается лучше всего.

Ранее сообщалось: когда дома есть упаковка слоеного теста, вкусный десерт можно приготовить буквально за считаные минуты.

Проверено редакцией
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
