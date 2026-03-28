Салат, который удивляет с первой ложки: слоеная закуска с яркой заправкой и вкусом

Этот салат кажется простым, но на деле приятно удивляет сочетанием вкусов и текстур. Секрет — в слоях и ароматной заправке, которая пропитывает каждый ингредиент. Блюдо получается легким, сочным и отлично подойдет как для будней, так и для праздничного стола.
Ингредиенты:
- крабовые палочки — 125 г;
- картофель — 250 г;
- твердый сыр — 120 г;
- маринованные огурцы — 3–4 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- помидор — 1 шт.;
- майонез — 3–4 ст. л.;
- чеснок — 2–3 зубчика;
- паприка — 0,5 ч. л.;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Сначала приготовьте заправку: смешайте майонез с измельченным чесноком, добавьте паприку, соль и перец. Отварной картофель натрите на крупной терке и выложите первым слоем, смажьте частью соуса.
Сверху распределите мелко нарезанные огурцы. Далее добавьте натертые яйца и крабовые палочки, слегка промазывая заправкой.
Завершите салат слоем тертого сыра и украсьте ломтиками помидора. Уберите в холодильник на 30 минут, чтобы слои пропитались.
Подавайте охлажденным, не перемешивая, — так вкус раскрывается лучше всего.
