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29 июля 2025 в 13:00

Салат из помидоров с луком и сливочным сыром! Самый вкусный

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат из помидоров с луком и сливочным сыром! Самый вкусный! Он готовится с пикантным маринадом и нежным сливочным сыром. Станет вашим любимым летним блюдом. Простота приготовления и потрясающий результат!

Ингредиенты

  • Помидоры — 500 г (лучше мясистые сорта)
  • Красный лук — 1 шт. (среднего размера)
  • Сливочный сыр (типа «Филадельфия») — 100 г
  • Свежая зелень — укроп, петрушка, кинза, базилик (по вкусу)

Для маринада

  • Соль — 1/2 ч. л.
  • Сахар — 1 ч. л.
  • Уксус 9% — 1 ст. л.
  • Подсолнечное масло — 30 мл
  • Черный молотый перец — по вкусу

Приготовление

  1. Помидоры нарежьте крупными дольками или кружочками. Красный лук очистите и нашинкуйте тонкими полукольцами.
  2. В глубокой миске смешайте все ингредиенты для маринада: соль, сахар, уксус, масло и черный перец. Взбейте вилкой до однородности.
  3. Добавьте в маринад нарезанные помидоры и лук, аккуратно перемешайте. Оставьте мариноваться при комнатной температуре на 15–20 минут.
  4. Свежую зелень мелко порубите. Сливочный сыр нарежьте небольшими кубиками или разломайте руками. Перед подачей добавьте к помидорам сливочный сыр и зелень, осторожно перемешайте.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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