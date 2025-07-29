Салат из помидоров с луком и сливочным сыром! Самый вкусный! Он готовится с пикантным маринадом и нежным сливочным сыром. Станет вашим любимым летним блюдом. Простота приготовления и потрясающий результат!
Ингредиенты
- Помидоры — 500 г (лучше мясистые сорта)
- Красный лук — 1 шт. (среднего размера)
- Сливочный сыр (типа «Филадельфия») — 100 г
- Свежая зелень — укроп, петрушка, кинза, базилик (по вкусу)
Для маринада
- Соль — 1/2 ч. л.
- Сахар — 1 ч. л.
- Уксус 9% — 1 ст. л.
- Подсолнечное масло — 30 мл
- Черный молотый перец — по вкусу
Приготовление
- Помидоры нарежьте крупными дольками или кружочками. Красный лук очистите и нашинкуйте тонкими полукольцами.
- В глубокой миске смешайте все ингредиенты для маринада: соль, сахар, уксус, масло и черный перец. Взбейте вилкой до однородности.
- Добавьте в маринад нарезанные помидоры и лук, аккуратно перемешайте. Оставьте мариноваться при комнатной температуре на 15–20 минут.
- Свежую зелень мелко порубите. Сливочный сыр нарежьте небольшими кубиками или разломайте руками. Перед подачей добавьте к помидорам сливочный сыр и зелень, осторожно перемешайте.
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