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29 июля 2025 в 07:00

Витаминный салат с капустой, черносливом и грецкими орехами! Хит лета

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Витаминный салат с капустой, черносливом и грецкими орехами! Хит лета! Этот свежий и полезный салат сочетает хрустящую капусту, сладкий чернослив и пикантные нотки лайма. Идеальный вариант для легкого перекуса или дополнения к основному блюду.

Ингредиенты (4 порции):

  • молодая капуста — 1/2 кочана (около 400 г);
  • морковь — 1 шт. (крупная);
  • чернослив без косточек — 100 г;
  • грецкие орехи — 100 г;
  • лайм — 1 шт.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • соль — по вкусу.

Приготовление:

  1. Чернослив промойте и замочите в теплой воде на 10 минут. Капусту очистите от верхних листьев, тонко нашинкуйте. Морковь натрите на крупной терке.
  2. В большой миске соедините капусту с морковью. Полейте соком лайма (примерно 2 ст. л.), добавьте щепотку соли и энергично помните руками, чтобы овощи стали мягче.
  3. Чернослив нарежьте полосками, орехи порубите ножом. Добавьте к капустной массе вместе с цедрой лайма (1 ч. л.).
  4. Дайте салату настояться в холодильнике 20 минут. Перед подачей заправьте сметаной.

Ранее мы делились рецептом салата из капусты «Зимний» — летнее настроение в банке! Вкуснейшая закатка.

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овощи
капуста
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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