Витаминный салат с капустой, черносливом и грецкими орехами! Хит лета

Витаминный салат с капустой, черносливом и грецкими орехами! Хит лета

Витаминный салат с капустой, черносливом и грецкими орехами! Хит лета! Этот свежий и полезный салат сочетает хрустящую капусту, сладкий чернослив и пикантные нотки лайма. Идеальный вариант для легкого перекуса или дополнения к основному блюду.

Ингредиенты (4 порции):

молодая капуста — 1/2 кочана (около 400 г);

морковь — 1 шт. (крупная);

чернослив без косточек — 100 г;

грецкие орехи — 100 г;

лайм — 1 шт.;

сметана — 2 ст. л.;

соль — по вкусу.

Приготовление:

Чернослив промойте и замочите в теплой воде на 10 минут. Капусту очистите от верхних листьев, тонко нашинкуйте. Морковь натрите на крупной терке. В большой миске соедините капусту с морковью. Полейте соком лайма (примерно 2 ст. л.), добавьте щепотку соли и энергично помните руками, чтобы овощи стали мягче. Чернослив нарежьте полосками, орехи порубите ножом. Добавьте к капустной массе вместе с цедрой лайма (1 ч. л.). Дайте салату настояться в холодильнике 20 минут. Перед подачей заправьте сметаной.

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