Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 апреля 2026 в 19:53

Салат хрустит так, что не остановиться: фасоль + сухарики — и миска пустеет за минуты

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Когда нет времени готовить, а хочется чего-то сытного и вкусного, этот салат выручает на все сто. Никакой варки — только нарезка и смешивание. Главная фишка — хрустящие сухарики, которые делают блюдо особенно аппетитным.

Ингредиенты:

  • фасоль консервированная — 400 г;
  • огурец — 200 г;
  • сыр твердый — 70 г;
  • укроп — 1/2 пучка;
  • майонез — по вкусу;
  • сухарики ржаные — 1 упаковка.

Для сухариков:

  • хлеб — 300 г;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • соль, перец — по щепотке.

Приготовление:

Огурец нарежьте мелкими кубиками, фасоль откиньте на дуршлаг. Сыр также нарежьте небольшими кусочками, укроп измельчите. Соедините все в миске, посолите, добавьте майонез и перемешайте.

Сухарики лучше добавлять перед подачей, чтобы они остались хрустящими. Можно взять готовые или сделать дома: кубики хлеба обжарьте с маслом, чесноком и специями до золотистой корочки.

Выложите салат на блюдо, сверху добавьте сухарики. Получается сочно, сытно и с приятным хрустом — идеальный вариант на каждый день.

Проверено редакцией
Читайте также
Общество
рецепты
кулинария
еда
Марина Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Драка переросла в перестрелку в США
Тысячи китайских грузовиков отправятся на родину из России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший мэр разработал «программу счастья» для России
Мадьяр пригрозил Нетаньяху арестом
Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились кадры уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках
Власти Таиланда пошли на отчаянный шаг из-за онлайн-мошенников
Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака
В Минздраве рассказали о рисках игнорирования диспансеризации
В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы
Четыре человека пострадали из-за нарушения Израилем перемирия с Ливаном
На похороны отца Елены Воробей пришла молодая возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД вызвал посла Мексики из-за «похищения» несовершеннолетней россиянки
Трамп назвал условие снятия блокады США с иранских портов
В полицию Японии впервые поступил на службу необычный сотрудник
Землетрясение в Японии попало на видео
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.