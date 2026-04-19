Салат хрустит так, что не остановиться: фасоль + сухарики — и миска пустеет за минуты

Когда нет времени готовить, а хочется чего-то сытного и вкусного, этот салат выручает на все сто. Никакой варки — только нарезка и смешивание. Главная фишка — хрустящие сухарики, которые делают блюдо особенно аппетитным.
Ингредиенты:
- фасоль консервированная — 400 г;
- огурец — 200 г;
- сыр твердый — 70 г;
- укроп — 1/2 пучка;
- майонез — по вкусу;
- сухарики ржаные — 1 упаковка.
Для сухариков:
- хлеб — 300 г;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- чеснок — 2 зубчика;
- соль, перец — по щепотке.
Приготовление:
Огурец нарежьте мелкими кубиками, фасоль откиньте на дуршлаг. Сыр также нарежьте небольшими кусочками, укроп измельчите. Соедините все в миске, посолите, добавьте майонез и перемешайте.
Сухарики лучше добавлять перед подачей, чтобы они остались хрустящими. Можно взять готовые или сделать дома: кубики хлеба обжарьте с маслом, чесноком и специями до золотистой корочки.
Выложите салат на блюдо, сверху добавьте сухарики. Получается сочно, сытно и с приятным хрустом — идеальный вариант на каждый день.
Многие привыкли добавлять яйца в фарш «на всякий случай», но именно из-за них котлеты часто получаются жесткими и сухими. Есть простой способ сделать их нежными и сочными.