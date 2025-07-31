Салат «Бриз» с авокадо, креветками и рисом! Фишка в заправке из пасты! Этот нежный салат сочетает в себе свежесть авокадо, сладость креветок и пикантность соевого соуса. Идеальный вариант для легкого ужина или изысканной закуски!
Ингредиенты (на 2 порции)
- Креветки (очищенные) — 300 г
- Авокадо — 1 крупный плод
- Рис (отварной) — 150 г
- Копченая паста из икры — по вкусу
- Яйца — 2 шт.
- Сок лайма/лимона — 1 ст. л.
- Соевый соус — 2 ст. л.
- Оливковое масло — 1 ст. л.
- Зелень (рукола/кинза) — по вкусу
Приготовление
- Креветки разморозьте, обжарьте на оливковом масле 2–3 минуты и сбрызните 1 ст. л. соевого соуса. Авокадо нарежьте кубиками и сразу полейте соком лайма, чтобы не потемнело. Яйца отварите вкрутую и нарежьте соломкой.
- В салатнике смешайте рис, креветки, авокадо и яйца. Полейте оставшимся соевым соусом, смешанным с икорной пастой, и аккуратно перемешайте. Подавайте на тарелке с зеленью.
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