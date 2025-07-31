Салат «Бриз» с авокадо, креветками и рисом! Фишка в заправке из пасты

Салат «Бриз» с авокадо, креветками и рисом! Фишка в заправке из пасты

Салат «Бриз» с авокадо, креветками и рисом! Фишка в заправке из пасты! Этот нежный салат сочетает в себе свежесть авокадо, сладость креветок и пикантность соевого соуса. Идеальный вариант для легкого ужина или изысканной закуски!

Ингредиенты (на 2 порции)

Креветки (очищенные) — 300 г

Авокадо — 1 крупный плод

Рис (отварной) — 150 г

Копченая паста из икры — по вкусу

Яйца — 2 шт.

Сок лайма/лимона — 1 ст. л.

Соевый соус — 2 ст. л.

Оливковое масло — 1 ст. л.

Зелень (рукола/кинза) — по вкусу

Приготовление

Креветки разморозьте, обжарьте на оливковом масле 2–3 минуты и сбрызните 1 ст. л. соевого соуса. Авокадо нарежьте кубиками и сразу полейте соком лайма, чтобы не потемнело. Яйца отварите вкрутую и нарежьте соломкой. В салатнике смешайте рис, креветки, авокадо и яйца. Полейте оставшимся соевым соусом, смешанным с икорной пастой, и аккуратно перемешайте. Подавайте на тарелке с зеленью.

Ранее мы готовили летний салат из помидоров с горчично-медовой заправкой! Очень вкусно.