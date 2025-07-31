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31 июля 2025 в 12:30

Салат «Бриз» с авокадо, креветками и рисом! Фишка в заправке из пасты

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Бриз» с авокадо, креветками и рисом! Фишка в заправке из пасты! Этот нежный салат сочетает в себе свежесть авокадо, сладость креветок и пикантность соевого соуса. Идеальный вариант для легкого ужина или изысканной закуски!

Ингредиенты (на 2 порции)

  • Креветки (очищенные) — 300 г
  • Авокадо — 1 крупный плод
  • Рис (отварной) — 150 г
  • Копченая паста из икры — по вкусу
  • Яйца — 2 шт.
  • Сок лайма/лимона — 1 ст. л.
  • Соевый соус — 2 ст. л.
  • Оливковое масло — 1 ст. л.
  • Зелень (рукола/кинза) — по вкусу

Приготовление

  1. Креветки разморозьте, обжарьте на оливковом масле 2–3 минуты и сбрызните 1 ст. л. соевого соуса. Авокадо нарежьте кубиками и сразу полейте соком лайма, чтобы не потемнело. Яйца отварите вкрутую и нарежьте соломкой.
  2. В салатнике смешайте рис, креветки, авокадо и яйца. Полейте оставшимся соевым соусом, смешанным с икорной пастой, и аккуратно перемешайте. Подавайте на тарелке с зеленью.

Ранее мы готовили летний салат из помидоров с горчично-медовой заправкой! Очень вкусно.

креветки
рис
авокадо
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простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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