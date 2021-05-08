Хакеры пытались разместить портреты нацистов на сайте «Бессмертного полка»

https://static.news.ru/photo/3d7df39e-b0e2-11eb-bf52-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Массивные хакерские атаки были совершены в День Победы на сайт онлайн-шествия «Бессмертного полка». Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России».

На сайт онлайн-шествия были зафиксированы массивные атаки — три DDoS-0атаки и шесть веб-атак, — говорится в сообщении.

В связи с этим на некоторое время функционал сайта был ограничен. В пресс-службе пообещали, что совсем скоро доступ к личным кабинетам будет восстановлен в полном объёме.

Как выяснилось, хакеры пытались разместить на сайте портреты нацистов. Личности злоумышленников уже установлены, и данные передадут в СК РФ в скором времени.

Модераторы проекта <...> пресекли ряд провокационных попыток размещения в строю «Бессмертного полка» онлайн-портретов нацистских преступников, — уточняется в сообщении.

Опорочить День Победы пытаются не только хакеры, но и подростки. Так, ранее националисты в Киеве организовали провокацию у парка Вечной Славы, где ветераны возложили цветы в День Победы. Один из участников акции — подросток в балаклаве — встретил проходившего мимо ветерана нацистским приветствием.