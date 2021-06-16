Сахалин стал четвёртым регионом РФ с обязательной вакцинацией

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Работники сферы обслуживания, образования и здравоохранения включены в группу граждан, которые обязательно должны пройти вакцинацию в Сахалинской области. Об этом рассказала глава регионального управления Роспотребнадзора Ольга Фунтусова, сообщает РИА Новости.

Я выношу своё постановление о проведении противоэпидемических мероприятий. В первую очередь, это иммунизация по эпидпоказаниям групп риска, категорий граждан, которые подлежат обязательной вакцинации. Эти категории обязаны будут привиться, — отметила чиновница.

В списке ведомства также оказались работники соцзащиты и соцобслуживания, коммунального хозяйства и энергетики, торговли, салонов красоты, косметических и спа-салонов, фитнес-клубов, бассейнов, предприятий по оказанию бытовых услуг, общественного питания, сотрудников МФЦ, общественного транспорта, музеев и библиотек, детских игровых комнат, детских лагерей дневного пребывания, театров, кинотеатров.

Для них вакцинация стартует 21 июня. Фунтусова подчеркнула, что сейчас на острове коэффициент распространения смертоносной инфекции составляет 1,7 — 1,9.

У нас давно такого не было. Мы сейчас находимся на восьмом месте в рейтинге территорий РФ с высокими показателями заболеваемости. Например, 11 мая мы были на 82 месте и 22 мая — на 25 месте. Показатель свободного коечного фонда снизился с 64% до 23,2%, — пояснила глава регионального Роспотребнадзора.

Она назвала причинами взрывного роста заболеваемости полное игнорирование жителями масочного режима и социального дистанцирования, а также низкие темпы вакцинации. В начале июня на Сахалине фиксировались единичные случаи заражения коронавирусом, сейчас ежедневный прирост составляет около 50 человек.

Ранее стало известно, что правительство Кемеровской области ввело обязательную вакцинацию для 60% всех работающих граждан. Прививку должны сделать сотрудники всех организаций, а также работники органов власти. Первый компонент вакцины или однокомпонентный препарат необходимо ввести до 17 июля, а второй — до 17 августа. Обязательную вакцинацию прежде ввели в Москве и Подмосковье.