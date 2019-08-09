https://static.news.ru/photo/b973e624-ba95-11e9-97a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Авиакомпания S7 объяснила, почему самолёт, следовавший рейсом Бари — Москва, отклонился от маршрута и пролетел над Украиной. Причина крылась в плохой погоде.

Действительно, 7 августа командир экипажа запросил разрешение у диспетчера на пролёт над территорией Украины для обхода грозового фронта по маршруту следования. Разрешение было получено, — рассказали РБК в пресс-службе группы компаний S7.

В итоге Boeing 738 получил разрешение на использование воздушного пространства Украины, несмотря на запрет на пролёт самолётов из России над территорией этой страны.



В организации «Украэрорух» такое решение объяснили соблюдением стандартов ICAO (Международная организация гражданской авиации), которые требуют избегать аварийных ситуаций. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова поблагодарила Украину за это действие.

Транзит российских самолётов через Украину запрещён с 2015 года. Зеркальное ограничение действует и над небом РФ.

Ранее News.ru писал о том, что самолёт Boeing 737-800 авиакомпании «Глобус», летевший рейсом Москва — Симферополь, в понедельник, 5 августа, сбил несколько фонарей во время взлёта. После прибытия в Симферополь повреждённые колёса лайнера отремонтировали. В результате происшествия никто не пострадал.