С пюре и макаронами: хрустящая курица за 20 минут! Вкуснятина на ужин!

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Готовим хрустящую курочку в духовке — пальчики оближешь, и без лишних хлопот! Устали от сухой куриной грудки? Этот рецепт перевернет ваши представления о диетическом мясе! Всего три простых шага — обвалять, запечь и наслаждаться — и вуаля: перед вами сочные кусочки в золотистой хрустящей корочке. Никаких сковородок с брызгами масла, никаких сложных маринадов — просто магия духовки и 20 минут вашего времени.

Филе нарезаем лодочками, посыпаем цедрой лимона для свежести. В три тарелки раскладываем муку, взбитые яйца и смесь панировочных сухарей с тертым сыром — это даст невероятный аромат. Окунаем кусочки по очереди в каждую емкость, как на конвейере. Выкладываем на решетку — так корочка получится равномерной со всех сторон. 20 минут при 200 °C — и ваша курочка превращается в шедевр: снаружи хрустящая «броня», внутри — сочная нежность.

Подаем с дольками лимона и зеленым салатом. Этот рецепт — спасение для работающих мам, студентов и всех, кто любит вкусно поесть без долгой готовки. Попробуйте — и обычная куриная грудка станет вашим коронным блюдом!

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