С этой заливкой любые блины станут неимоверно вкусными: просто смешайте сметану, яйцо и молоко

Блины в заливке — это гениальный способ превратить обычные блинчики в сытное, праздничное и невероятно вкусное блюдо, которое понравится всем без исключения. С этой заливкой любые блины станут неимоверно вкусными!

Вкус получается многогранным: нежные тонкие блины, пикантная начинка (можно менять по своему усмотрению) и, самое главное, воздушная кремовая заливка. А дел на пару минут — просто смешайте сметану, яйцо и молоко.

Рецепт: приготовьте 10–12 тонких блинов по любому любимому рецепту. Для творожной начинки смешайте: 300 г творога, 100 г тертого сыра, пучок укропа, соль. Для заливки: 3 яйца, 200 мл сметаны, 200 мл молока, соль по вкусу. Разогрейте духовку до 180 °C. Форму для запекания смажьте маслом. На каждый блин выложите 1–2 столовые ложки начинки, заверните конвертиком или трубочкой. Плотно уложите блины в форму. Для заливки взбейте яйца с щепоткой соли, добавьте сметану и молоко, взбейте до однородности. Залейте этой смесью блины. Запекайте 25–30 минут, пока заливка не загустеет и не покроется аппетитной румяной корочкой. Дайте блюду немного остыть в форме. Подавайте теплыми, разрезав на порции.

