С этой пиццей забудете дорогу в кафе: тесто как пух, копчено-сливочная начинка — вкус просто отпадный

Готовим сливочно-копченую пиццу. Секрет — в очень мягком воздушном тесте и начинке с копченой грудкой, которая делает вкус намного ярче обычной курицы. В сочетании со сливочным соусом и тянущимся сыром получается та самая «кафешная» пицца, только еще вкуснее и свежее.

Особенно нравится, что тесто выходит одновременно тонким и мягким: по краям — воздушные румяные бортики, внутри — нежная основа, которая отлично держит сочную начинку. А копченая грудка дает легкий аромат дымка и делает вкус более насыщенным.

Ингредиенты для теста: теплая вода — 250 мл, мука — 400 г, сухие дрожжи — 7 г, сахар — 7 г, соль — 6 г, оливковое масло — 30 мл, манка — для раскатки.

Для соуса: сметана — 2 ст. л., майонез — 3 ст. л., молоко — 1 ст. л., лимонный сок — 1 ст. л., сушеный чеснок — 0,5 ч. л., соль и перец — по вкусу.

Для начинки: копченая куриная грудка — 250 г, моцарелла — 200 г, петрушка — для подачи.

В теплой воде растворяю дрожжи, сахар и соль, затем добавляю муку и масло. Замешиваю мягкое тесто и оставляю в тепле примерно на 40 минут.

Для соуса смешиваю сметану, майонез, молоко, лимонный сок и чеснок. Подошедшее тесто раскатываю на манке, смазываю соусом, добавляю часть сыра, кусочки копченой грудки и сверху еще моцареллу.

Выпекаю при 220 градусах около 7–10 минут до румяных бортиков и расплавленного сыра.

Ольга Шмырева
