08 апреля 2026 в 15:35

С дрожжами не заморачиваюсь. Эти краффины из слоеного теста с изюмом и корицей пекутся за 20 минут — слоистые и хрустящие

Фото: D-NEWS.ru
Беру слоеное дрожжевое тесто, изюм и ваниль — и за полчаса на столе румяные краффины, похожие на гибрид круассана и маффина. Получается обалденная вкуснятина: хрустящие слои теста снаружи, нежная влажная сердцевина внутри, сладкий изюм и тонкий ванильный аромат, а сверху — сахарная глазурь, которая делает их настоящим праздничным угощением.

Для приготовления вам понадобится: 500 г готового слоеного дрожжевого теста, 100 г изюма, 50 г сливочного масла, 2 столовые ложки сахара, чайная ложка корицы, яйцо для смазывания, сахарная пудра для посыпки.

Тесто слегка раскатайте, смажьте растопленным маслом, посыпьте сахаром, корицей и изюмом. Сверните рулет, нарежьте на кусочки толщиной 4–5 см. Выложите в формы для маффинов срезом вверх, слегка прижмите. Дайте постоять 15 минут, смажьте взбитым яйцом. Выпекайте при 180 °С 20–25 минут до золотистого цвета. Готовые краффины посыпьте сахарной пудрой. Эти булочки станут главным хитом вашего пасхального стола.

Проверено редакцией
Мария Левицкая
