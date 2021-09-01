С 1 сентября штрафы можно обжаловать через «Госуслуги»

С 1 сентября вступают в силу изменения в КоАП РФ, которые позволят россиянам обжаловать полученные штрафы через портал госуслуг или сайт суда по месту совершения правонарушения. Об этом сообщают «Известия».

Теперь все данные о правонарушениях будут приходить на портал госуслуг. Если там у гражданина есть подтверждённая учётная запись и он написал заявление о получении постановлений онлайн, то он уже не будет получать бумажные письма.

При этом отмечается, что для обжалования нужно оформить обращение и подписать электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной подписью. Всего на обжалование даётся 10 суток с момента размещения уведомления на сайте либо с момента очередного входа на портал госуслуг.

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский предупредил россиян, что владельцы не вакцинированных от бешенства домашних животных несут ответственность, в том числе уголовную. За отказ от вакцинации животных от бешенства полагается штраф.