С 1 мая в России появятся новые льготы и низкая ставка по ипотеке

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С 1 мая в России появится новое пособие для детей от 8 до 17 лет, а также будет снижена ставка по льготной ипотеке, сообщают «Известия». В публикации сказано, что семья сможет претендовать на пособие в размере 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума в зависимости от региона. Отмечается, что будут также расширены возможности «отцовского капитала».

Программа льготного ипотечного кредитования в свою очередь должна заработать по ставке 9% для всех категорий граждан, которые хотят улучшить жилищные условия и купить квартиру на этапе строительства. Отцы в случае смерти матери смогут получать материнский капитал на второго, третьего ребёнка или последующих детей, рождённых после 1 января 2007 года. Банки с 1 мая не смогут списывать социальные выплаты со счетов клиента без его согласия.

В России ранее предложили увеличить минимальный размер оплаты труда на 9%. Отмечается, что такой же уровень индексации предусмотрен и для прожиточного минимума. В профильном комитете по труду, социальной политике и делам ветеранов идут разговоры о 8–10%. В настоящее время МРОТ составляет 13 890 рублей, а ПМ — 12 654. В случае повышения показателей на 9% они составят 15 140 рублей и 13 793 рубля соответственно.