https://static.news.ru/photo/dee7da88-4810-11ea-b5e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Воронин​/АГН «Москва»

«Российские железные дороги» выразили готовность перевести домой пассажиров, эвакуированных из Китая в Россию из-за коронавируса.

Холдинг РЖД готов обеспечить перевозки пассажиров, эвакуированных в Россию из Китая. По согласованию с Минтрансом в случае обращения граждан компания предоставит безвозмездную перевозку пассажиров до мест их проживания, — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Как ранее писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова оказать китайским гражданам помощь и содействие в борьбе с распространением коронавируса.

По последним данным, от коронавируса в КНР погибли более 490 человек, более 24 тысяч заразились.