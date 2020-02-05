«Российские железные дороги» выразили готовность перевести домой пассажиров, эвакуированных из Китая в Россию из-за коронавируса.
Холдинг РЖД готов обеспечить перевозки пассажиров, эвакуированных в Россию из Китая. По согласованию с Минтрансом в случае обращения граждан компания предоставит безвозмездную перевозку пассажиров до мест их проживания, — говорится в сообщении пресс-службы компании.
Как ранее писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова оказать китайским гражданам помощь и содействие в борьбе с распространением коронавируса.
По последним данным, от коронавируса в КНР погибли более 490 человек, более 24 тысяч заразились.
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