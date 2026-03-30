30 марта 2026 в 12:30

Рыбные фрикадельки в сливочном соусе — готовлю за копейки, а съедается как ресторанное блюдо. Мягкие, нежные, с сырной тянучкой внутри

Фото: D-NEWS.ru
Пока фрикадельки запекаются, я успеваю натереть сыр и смешать сливки. Потом залил, отправил обратно и забыл на 20 минут. Никакого стояния у плиты, никаких брызг масла. Достаешь из духовки — а там уже готовое, красивое, очень вкусное блюдо. Идеально для вечера после работы.

Что понадобится для фрикаделек

Беру 250 г любого рыбного фарша (минтай, треска, судак — что есть), одну небольшую луковицу, 3-4 столовые ложки панировочных сухарей, 300 мл сливок, грамм 50-100 твердого сыра, соль и белый перец по вкусу.

Как я их готовлю

Лук очень мелко рублю или прокручиваю через мясорубку, смешиваю с рыбным фаршем, добавляю сухари, соль и перец. Тщательно вымешиваю и леплю небольшие фрикадельки. Выкладываю их в форму для запекания и отправляю в разогретую до 200°C духовку ровно на 5 минут — чтобы они только схватились. Тем временем готовлю соус: в миске смешиваю сливки, тертый сыр, соль и перец. Достаю форму, заливаю фрикадельки соусом и возвращаю в духовку, убавив температуру до 180-190°C, еще на 20 минут. Подаю горячими, щедро полив образовавшимся сливочным соусом, с картофельным пюре, рисом или просто с хлебом.

Проверено редакцией
Общество
Не крошится и быстро застывает: рецепт глазури для куличей из сахарной пудры, воды и желатина
Общество
Рецепт подсмотрела у грузинской хозяйки! Весенний борщ без свеклы с чесноком, зеленью — вкусно и без хлопот
Общество
Весенний салат с бедрами и овощами: хочется готовить каждый день, заменит ужин или обед
Общество
Кулич на сгущенке — всего одна банка в тесто, и паски нежные, маслянистые, не черствеют 5 дней
Общество
Разминаю творог вилкой и в духовку: творожная запеканка «Пасхальная» — пышнее облака и нежнее чизкейка
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

