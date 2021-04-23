Рыбаки попросят Мишустина разрешить приходить с удочкой на Байкал

Главу российского правительства Михаила Мишустина попросят снять запрет на любительскую рыбную ловлю в акватории озера Байкал. Петицию в адрес премьер-министра составил депутат Городского совета города Северобайкальска Иван Яковлев.
Политик от имени жителей города и района просит Мишустина разобраться в ситуации, так как люди лишены возможности «полноценно отдохнуть и заняться любительской рыбной ловлей на удочку». Делать это нельзя как с берега, так и с лодки.
Летом даже в отведённых местах рыбная ловля на удочку запрещена! Мы понимаем, что запрет на вылов омуля в нерестовый период всеми видами рыбной ловли, включая удочки, обоснован Но ведь <...> при этом никак не обоснован запрет на рыбную ловлю удочкой весь летний период, — сказано в тексте обращения, обнародованного порталом «Мой Северобайкальск».
Яковлев подчёркивает, что местные жители не знают, из каких соображений и на основании каких критериев установлены границы участков разрешенной рыбной ловли. При этом, по его словам, оберегаемая рыба на этих участках не водится и не нерестится, «об этом хорошо известно рыбоохране, ихтиологам и всем научным работникам по омулю».
Депутат обратился к местным жителям с просьбой помочь собрать подписи под петицией Мишустину, чтобы она стала максимально массовой.
Ранее гендиректор юридической компании «Достигация» Артём Баранов рассказал, какие штрафы ждут россиян, нарушивших запрет на рыбную ловлю.
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