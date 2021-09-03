Рязанское УФАС обвинило «Пятёрочку» и «Магнит» в завышении цен

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Центробанк совместно с Росреестром, Минцифры и ДОМ.РФ проведут эксперимент по обмену данными при оформлении ипотеки с помощью российской технологии «Мастерчейн». Пробный проект запустят не позднее 1 декабря 2021 года и завершат к октябрю 2022-го. Об этом сообщают «Ведомости».

Основной задачей «Мастерчейна» станет ускорение процесса обмена данными между Росреестром и банками: подобные действия должны упростить процесс получения ипотеки. Самые первые версии этого проекта тестировались ещё весной, но в них...