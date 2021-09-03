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Рязанское УФАС обвинило «Пятёрочку» и «Магнит» в завышении цен

09:52, 06 сентября 2021
Рязанское УФАС обвинило «Пятёрочку» и «Магнит» в завышении цен Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Рязанское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) обвинило сеть продуктовых магазинов «Пятёрочка» и «Магнит» в завышении цен на овощи в регионе. Об этом говорится в публикации на сайте ФАС Рязанской области.

Рязанское УФАС России возбудило антимонопольное дело в отношении АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») и ООО «Агроторг» (торговая сеть «Пятерочка») по признакам установления монопольно высоких цен на картофель, лук, капусту и морковь, — говорится в официальном сообщении.

Дело было возбуждено по подозрению в нарушении антимонопольного законодательства по статье 14.31 КоАП РФ. Дело в том, что ФАС постоянно мониторит рынки оптовой и розничной продукции, проверяя цены социально значимых продуктов на соответствие законодательству. По результатам проверки в августе 2021 года ведомство обнаружило «существенную торговую наценку к ценам закупки — свыше 50%». В некоторых случаях превышение допустимой цены достигало 100%.

Если нарушение антимонопольного законодательства будет подтверждено, компаниям грозит штраф.

Ранее суд поддержал решение ФАС оштрафовать сервис Booking.com на 1,3 млрд рублей.

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