«Русский хакер» рассказал о влиянии своей работы на здоровье

Хакеры страдают от хронической усталости, эмоционального выгорания и необходимости соблюдать дедлайны. Также у них есть проблемы со сном и нервной системой из-за жизни в постоянном страхе. Об этом Lenta.ru рассказал «русский хакер», участник нескольких хакерских групп.

Это работа, которая отнимает очень много времени. Хроническая усталость, выгорание, дедлайны — все эти слова из жизни обычных офисных работников актуальны и для разработчиков вредоносного ПО, — сообщил «русский хакер».

Так, хакер сообщил, что спит в день не более пяти часов на протяжении многих лет, и такие постоянные нагрузки влияют на здоровье и нервную систему. При этом необходимо проводить дневное время с членами семьи и не вызывать у них подозрений.

Ты всё время боишься. Ты просыпаешься в страхе, ты ложишься спать в страхе, ты прячешься за маской и капюшоном в магазине, — отмечает киберпреступник.

Однако высокий заработок, по мнению хакера, играет решающую роль и заставляет забыть о недостатке сна и высоких требованиях. Кроме того, высокий уровень дохода позволяет достаточно быстро накопить на всю оставшуюся жизнь, чтобы не работать, но такой вид деятельности бросить уже очень сложно.

Ранее сообщалось, что общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве разыскивает неизвестного хакера, которому удалось взломать систему электронного голосования в ходе её тестирования 29–30 июля.