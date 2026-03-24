Румяный пирог «Минутка»: стакан сока, горсть муки и яблоко — а на столе ароматное чудо, нежнее самого вкусного бисквита

Беру апельсиновый сок, муку и яблоко — и готовлю нежный, ароматный пирог прямо в духовке. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого чаепития или когда хочется сладкого, а в холодильнике «шаром покати». Его необычность в том, что тесто замешивается без яиц и молока, на обычном соке и масле, а получается румяным, пропеченным и удивительно нежным. Получается обалденная вкуснятина: золотистый, воздушный пирог с хрустящей корочкой и мягкой, чуть влажной серединкой, в которой чувствуются сочные кусочки яблока и легкая цитрусовая нотка. Он такой вкусный, что исчезает со стола быстрее, чем вы успеваете заварить чай.

Для приготовления вам понадобится: 200 миллилитров апельсинового сока, 100 миллилитров растительного масла, треть чайной ложки соли, 3 столовые ложки сахара, 200 граммов муки, 1 чайная ложка разрыхлителя, 1 яблоко, по желанию 50 граммов вяленой вишни. В миске смешайте сок, масло, соль и сахар. Всыпьте муку с разрыхлителем, перемешайте до однородности. Яблоко очистите, нарежьте тонкими дольками, добавьте в тесто вместе с вишней. Вылейте тесто в смазанную маслом форму и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30–35 минут до золотистого цвета.

