24 марта 2026 в 11:30

Румяный пирог «Минутка»: стакан сока, горсть муки и яблоко — а на столе ароматное чудо, нежнее самого вкусного бисквита

Фото: D-NEWS.ru
Беру апельсиновый сок, муку и яблоко — и готовлю нежный, ароматный пирог прямо в духовке. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого чаепития или когда хочется сладкого, а в холодильнике «шаром покати». Его необычность в том, что тесто замешивается без яиц и молока, на обычном соке и масле, а получается румяным, пропеченным и удивительно нежным. Получается обалденная вкуснятина: золотистый, воздушный пирог с хрустящей корочкой и мягкой, чуть влажной серединкой, в которой чувствуются сочные кусочки яблока и легкая цитрусовая нотка. Он такой вкусный, что исчезает со стола быстрее, чем вы успеваете заварить чай.

Для приготовления вам понадобится: 200 миллилитров апельсинового сока, 100 миллилитров растительного масла, треть чайной ложки соли, 3 столовые ложки сахара, 200 граммов муки, 1 чайная ложка разрыхлителя, 1 яблоко, по желанию 50 граммов вяленой вишни. В миске смешайте сок, масло, соль и сахар. Всыпьте муку с разрыхлителем, перемешайте до однородности. Яблоко очистите, нарежьте тонкими дольками, добавьте в тесто вместе с вишней. Вылейте тесто в смазанную маслом форму и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30–35 минут до золотистого цвета.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Россыпь цветов все лето до осени: что за сирийская роза, сколько растет и какой мороз переносит
Вместо торта — нежное творожное чудо с ананасом: без теста, сахара и выпечки
На шпротах — прошлый век: эта намазка нежнее и вкуснее любых паштетов: нужны яйца и плавленый сыр
Беру слоеное тесто и сгущенку: теперь никаких 12 часов возни — этот «Двойник наполеона» получается за полчаса
7 легендарных продуктов СССР, вкус которых мы помним: от хлеба до сгущенки
Мария Левицкая
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
