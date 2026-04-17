Рулет по-королевски — когда название оправдано! Готовлю нежнейшее мясное чудо с начинкой

Сочетание нежной курицы, грибов и тягучего сыра создает настоящую симфонию вкуса. А золотистая корочка добавляет тот самый хруст, который отличает домашнее блюдо от ресторанного.

Что понадобится

Куриное филе (грудка) — 2 шт. (около 500 г), шампиньоны — 200 г, плавленый сырок — 1 шт. (100 г), яйцо — 1 шт., панировочные сухари — 3 ст. л., соль, черный молотый перец, сушеный чеснок, прованские травы — по вкусу, растительное масло — 1 ст. л.

Как готовлю

Куриное филе разрезаю вдоль, но не до конца, раскрываю как книжку и отбиваю до толщины около 1 см. Натираю солью, перцем, чесноком и травами.

Шампиньоны мелко нарезаю и обжариваю на масле до золотистого цвета, слегка солю. Плавленый сырок натираю на крупной терке.

На отбитое филе выкладываю слой обжаренных грибов, затем сыр. Аккуратно сворачиваю рулетом, стараясь, чтобы начинка не выпадала.

Рулет обмакиваю во взбитом яйце, затем обваливаю в панировочных сухарях. Выкладываю в форму для запекания, слегка смазанную маслом.

Отправляю в разогретую до 180 °C духовку на 25–30 минут до образования румяной корочки. Даю немного остыть, нарезаю порционными кусочками и подаю.

