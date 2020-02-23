https://static.news.ru/photo/b673d098-5625-11ea-a517-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководство Терской районной больницы в Кабардино-Балкарии вместе с сотрудниками будут наказаны после того, как врачи распивали алкогольные напитки в рабочее время. Об этом сообщили представители Министерства здравоохранения КБР.

В ведомстве подчеркнули, что инцидент не останется без внимания. Наказание понесут все причастные — как сотрудники, распивавшие спиртное вместо приёма пациентов, так и заведующая поликлиникой, допустившая столь грубое нарушение дисциплины.

Их накажут в соответствии с трудовым законодательством. Также будет проведена проверка учреждения, по результатам которой соответствующие выводы последуют и в отношении руководства центральной районной больницы, — цитирует РИА Новости сообщение от Минздрава республики.

Видеозапись, на которой врачи педиатрического отделения поликлиники в рабочее время пьют шампанское, появилась в социальных сетях 22 февраля.

Как ранее передавал NEWS.ru, комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга выясняет обстоятельства корпоративной вечеринки работников бюро судебно-медицинской экспертизы. Предположительно, она прошла по месту их работы.

Видеозапись опубликовали журналисты издания «Фонтанка». На ней запечатлён корпоратив с участием стриптизёрши.