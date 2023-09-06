Руководитель фан-клуба Шатунова: надежда была, что он живой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Памятник солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову на его могиле на Троекуровском кладбище

Поклонники солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова какое-то время надеялись, что сообщения о его смерти не соответствуют действительности, а сам исполнитель жив, рассказала NEWS.ru руководитель фан-клуба «Май Шатунов» Елена Лойко. По ее словам, сейчас почитателям музыканта остается достойно хранить память о своем кумире.

Сейчас, конечно, надежды нет. Всякие слухи ходили. Надежда была последняя, — рассказала Елена.

Она также отметила, что у фанатов Шатунова уже сложилась определенная традиция празднования дня рождения певца. Так, участники сообщества посещают Красную площадь и Арбат.

Пойдем на Красную площадь и на Арбат, потому что Юра говорил в своих интервью, что мечтал отмечать свой день рождения на Красной площади, и в 2018 году отмечал, а теперь отмечают поклонники, — добавила Елена.

6 сентября, в день 50-летия со дня рождения Шатунова, на Троекуровском кладбище состоялось открытие памятника музыканту. Церемонию посетили вдова исполнителя и его дети в сопровождении охраны. В общей сложности у памятника собрались несколько сотен человек. Один из поклонников Шатунова заметил, что на церемонию не пришел ни один известный артист. Это он связал с завистью.