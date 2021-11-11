«Руины после пожара»: Варламов раскритиковал Тобольск за состояние города

Блогер Илья Варламов возмутился состоянием дома сибирского драматурга и поэта Петра Ершова в Тобольске. Он высказал своё недовольство этим в соцсетях, сообщает «ФедералПресс».

Дом Петра Ершова похож на какие-то руины после пожара. А ведь это объект культурного наследия, — заявил Варламов.

Он также раскритиковал уличные фонари — кривые и наклонённые в разные стороны. Илья Варламов даже выразил желание связаться с мэром Тобольска Максимом Афанасьевым, чтобы выяснить причину такого состояния города.

Пользователи соцсетей разделились во мнениях о критике. Кто-то иронично порекомендовал блогеру посетить разные достопримечательности, кто-то возмутился и посоветовал Варламову сидеть дома, раз что-то не нравится.

Ранее Илья Варламов рассказал, что в безопасном и справедливом городе нет места личному автомобилю. При этом сейчас большинство жителей — это люди, которые не могут пользоваться автомобилем, потому что нет возможности.