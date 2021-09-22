Илья Варламов: «В „справедливом“ городе личному автомобилю места нет»

ВЦИОМ опубликовал результаты соцопроса, согласно которым личный автомобиль теряет привлекательность в глазах россиян. Если в 2019 году 70% автовладельцев управляли машиной ежедневно, в 2021 году таких осталось только 63%. В последнее время 40% россиян, имеющих автомобиль, вообще не садятся за руль. NEWS.ru поговорил о соцопросе с известным блогером и сооснователем фонда «Городские проекты» Ильёй Варламовым, который рассказал, почему в современном городе человек предпочитает общественный транспорт, что не так с Садовым кольцом и Тверской улицей в Москве и почему владеть автомобилем сегодня — слишком дорого для обывателя.

— Меньше россиян стали ежедневно пользоваться своим автомобилем — это давняя тенденция или просто некий эффект пандемии с переходом на удалённую работу?

— Отказ от автомобиля обычно вызывается двумя причинами. Первая — финансовая, и здесь может быть дело в продолжающемся падении доходов населения, повышение стоимости владения автомобилем — повышается стоимость парковки, растёт цена бензина и так далее. Страховки, всё остальное. Соответственно, денежный порог пользования автомобилем становится всё выше, многие люди вынуждены отказываться от него, так как это элементарно дорого.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Это как бы кнут. Есть и вторая причина — пряник. Она заключается в развитии общественного транспорта, альтернативных способов передвижения по городу. Также взрывной рост использования средств индивидуальной мобильности — это мы видим и по числу поездок и, к сожалению, по числу инцидентов, особенно в тёплое время года. Действительно, в больших городах, если мы именно о них говорим, где хорошо развита система общественного транспорта, люди отказываются в пользу неё от автомобилей. Потому что на самом деле автомобиль неудобен. Им пользуются либо ярые фанаты, либо от безысходности, в случае если нет хорошей альтернативы. Если мы возьмём все крупные мегаполисы, мы увидим, что люди там не пользуются личным автомобилем от слова совсем. Крупный мегаполис не подразумевает путешествие на личном автомобиле.

— Так, получается, пандемия не сыграла роль, по-вашему?

— Сложно сказать, тут нужно подробно смотреть статистику. У нас есть итоговые данные, а надо смотреть, из чего пирог состоит. Не думаю, впрочем, что пандемия сыграла существенную роль. У нас не было особо жёстких ограничений, как в Европе с длительной изоляцией. Мы посидели месяц на самоизоляции, а потом всё быстренько вернулось, все опять вышли на работу и жизнь продолжилась, в отличие от некоторых других стран.

— Вы считаете, что тренд на постепенный отказ от автомобиля продолжится?

— Да, если наши города продолжат развиваться по европейской модели, если движение будет в сторону безопасного и справедливого города, то в таком городе места личному автомобилю нет. В безопасном и справедливом городе комфортно всем, а не только тем, кто может позволить себе автомобиль. Среднестатистический пользователь автомобиля — обеспеченный молодой мужчина. 89% водителей — мужчины, большинству из которых 30–50 лет примерно, средний класс и выше. В мире нет ни одного удобного автомобильного города. Большинство жителей города — это люди, которые не могут пользоваться автомобилем не потому, что они не хотят, а потому, что нет возможности, но это тоже живые люди.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Современные города развиваются так, чтобы удобно было там всем, вне зависимости от возможности водить машину. Когда мы создаём такой город, пользователи автомобиля отказываются от него, потому что общественным транспортом становится пользоваться проще и удобнее. Он не стоит в пробках, а ездит по выделенным полосам. Современный общественный транспорт удобен. Возьмите, например, Лондон, где автобусы стали всемирным брендом, на котором хотят прокатиться все туристы. Или другой пример — современные европейские очень комфортные трамваи. Если наши города будут развиваться в этом же направлении, у нас продолжат отказываться от автомобиля. Отдельный важный фактор — развитие средств индивидуальной мобильности, которое мы видим по всей стране последнее время. Я говорю про электросамокаты, сеть прокатов велосипедов, другие вещи — это дёшево и привлекательно.

— А сейчас наши города ещё не развиваются по направлению «безопасный и справедливый»?

— Мы видим отсталое развитие в этом направлении. Москва является локомотивом урбанизации. Фраза «Москва похорошела при Сергее Собянине» стала уже неким брендом. Правда, это произносят неискренне, с издёвкой, подразумевая под похорошевшей столицей ещё много всяких минусов. Тем не менее мы видим и развитие метро, каршеринга, другой альтернативы. Впрочем, также видим, что на главных транспортных артериях в центре Москвы, вроде Тверской улицы или Садового кольца, нет выделенных полос для общественного транспорта. Это немыслимо. Представить себе такое в современном городе невозможно. Садовое кольцо стоит в пробках, и автобус, который ходит вместо троллейбуса, что является в данном случае примером деградации общественного транспорта, также стоит в пробке. О каком европейском пути развития тут можно говорить? А много ли вы знаете наземных переходов через Тверскую улицу? Получается, что человек без автомобиля сразу поставлен в ущербное состояние. И если, с одной стороны, мы видим все эти электросамокаты, то с другой — попробуйте их спустить в подземный пешеходный переход, особенно если вы девушка. После этого вы предпочтёте постоять в пробке. Так что да, шаги есть, но робкие.

— А что насчёт Питера, Новосибирска или Екатеринбурга?

Санкт-Петербург, РоссияCHROMORANGE / Bilderbox/GLOBAL LOOK PRESS Санкт-Петербург, РоссияCHROMORANGE / Bilderbox/GLOBAL LOOK PRESS

— Петербург — это Москва нулевых. Там даже с платной парковкой не могут порядок навести. Его жалко, там нет нормальной инфраструктуры. По Новосибирску все вопросы отпадут, стоит приехать туда зимой и посмотреть, что там с уборкой снега и тротуарами. Екатеринбург пытается что-то сделать, но там правительство ещё осторожнее, чем в Москве. Ощущение, что все ждут, когда Москва придёт в светлое будущее, скажет, что там нормально и позовёт всех остальных с собой.

— Хорошо, но, может быть, какие-то другие города развиваются если не как Москва, то почти также?

— Казань пытается что-то сделать. Небольшие города в том же Татарстане вроде Альметьевска тоже пытаются что-то сделать.

— В опросе видно, что меньше всего водят люди в возрасте 18–24. Автомобиль как важный показатель престижности у молодых — это уже в прошлом или почти в прошлом?

— Мне сложно судить, это надо у них спрашивать. Я уже не совсем молодой человек, в два раза старше 18-летних. Думаю, скорее это связано с тем, что у них нет денег. Машины не так доступны, как раньше.

— Даже с учётом всяких кредитов и прочего?

Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Когда мне было 18 лет, можно было купить старое ведро и ездить на нём, потому что были относительно недорогие сервисы и ниже требования к техническому состоянию, а сейчас так уже не сделать. Рынок лучше регулируется, барахло и автохлам в Россию, к счастью, уже не привозят. Появились платные парковки, изменились налоги. Сегодня владеть автомобилем — это дорого.