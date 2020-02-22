https://static.news.ru/photo/927ade08-556b-11ea-8000-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион выступил с заявлением. Он негативно отозвался об идее создания в государстве должности уполномоченного по делам верующих.

Я думаю, есть немало людей, которые хотели бы занять такую должность, но у нас есть многолетний опыт существования в государстве, где подобные должности имели место, и мы не считаем, что их нужно возрождать, — цитирует его «Интерфакс».

По словам Илариона, в советское время существовал Совет по делам религий. Он был промежуточным звеном между церковью и государством.

Чем будет, собственно, заниматься этот омбудсмен? Он будет осуществлять функции прокладки между церковью и государством? Если так, то такая прокладка нам совершенно не нужна, — добавил он.

Как ранее писал NEWS.ru, митрополит Волоколамский Иларион и Госсекретарь США Майкл Помпео провели встречу в столице России 22 октября 2019 года.