РПЦ раскритиковала призывы схиигумена Сергия отказаться от голосования

https://static.news.ru/photo/afa924aa-ba04-11ea-a1b9-fa163e074e61_660.jpg Схиигумен Сергий Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Призывы запрещенного в служении схиигумена Сергия (Романова) отказаться от голосования по поправкам к Конституции РФ несерьезны и приобретают всё более трагикомичный характер, считает заместитель главы синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Печально видеть, как монах-схимник, призванный нести подвиг молитвы в уединении, в единочасье превращается в скандального видеоблогера, роликов которого ожидают как циркового представления, — заявил «Интерфаксу» Кипшидзе.

Как ранее сообщал NEWS.ru, схиигумен Сергий на одном из Youtube-каналов призвал подписчиков отказаться от участия в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ. Внесение поправок в Основной закон откроет путь силам зла, приведет к утрате благодати Святой Троицы и Покрова Божией Матери, уверен священнослужитель.

Кроме того, ранее в Сети была опубликована видеозапись выступления схиигумена, где он назвал пандемию коронавируса мифом и призвал к неподчинению церковному руководству и властям. Отец Сергий проклял тех, кто закрывает храмы во время пандемии, и предупредил о создании «электронного лагеря сатаны». Также была обнародована вторая видеозапись, на кадрах которой схиигумен Сергий призывал слушателей открывать храмы и «предупреждал» об угрозе чипирования.

В результате этого Екатеринбургская епархия запретила схиигумена в служении и лишила права ношения наперсного креста.

Первое заседание суда Екатеринбургской епархии состоялось 15 июня. На него схиигумен Сергий пришел, однако вскоре, зачитав подготовленный текст, не имеющий отношения к сути предъявляемых обвинений, покинул заседание. На второе заседание суда, назначенное на 26 июня, священнослужитель не явился.

В свою очередь Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области усмотрел в действиях схиигумена признаки административного правонарушения. Ему вменяется административное правонарушение по ч.9 ст.13.15 КоАП РФ (распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений).

Ранее NEWS.ru писал, что рассмотрение дела схиигумена Сергия перенесли на 3 июля из-за его неявки.