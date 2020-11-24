РПЦ призвала разрешить священникам посещать больных с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/0adb22e4-2e66-11eb-826f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представители Русской православной церкви надеются на то, что в скором времени священникам во всех регионах разрешать посещать пациентов с диагностированным заражением коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению.

Отмечается, что пока не во все учреждения, как в столице, так и в областях, имеют возможность приходить к больным священнослужители. Как сказали в патриархате, РПЦ надеется, что региональные власти в скором времени обеспечат доступ ко всем верующим пациентом. Священники готовы выполнять все требования безопасности, использовать средства индивидуальной защиты и не только.

Во вторник, 24 октября, больных коронавирусом в московской клинике № 52 посетил епископ Пантелеимон. В своей речи он поблагодарил за взаимодействие столичные власти. Кроме того, епископ выразил благодарность президенту страны Владимиру Путину, который в разговоре с патриархом Московским и Всея Руси Кириллом высоко оценил работу приходящих к больным представителям всех конфессий.

Присутствие священника сейчас очень важно и для больных, и для медицинского персонала, — приводит РИА Новости слова Пантелеимона.

Как отметил епископ, священники будут посещать 52-ю больницу в Москве каждую неделю.

Специальная группа священнослужителей из 20 человек работает в столице с апреля. Специально обученные священники посещают больных с коронавирусом как в больницах, так и на дому.

Как ранее передавал NEWS.ru, требования закрыть храмы в период пандемии необоснованны и исходят от невоцерковленных людей. Об этом заявил заместитель главы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.