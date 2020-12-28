На рождественские службы прихожан будут пускать в масках и перчатках

https://static.news.ru/photo/c9961f90-491e-11eb-9426-fa163e074e61_660.jpg Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Рождественские богослужения в московских храмах будут проходить с соблюдением санитарных требований Роспотребнадзора, предъявляемых к публичным объектам на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщил руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталий Сучков.

Главным условием, по его словам, будет соблюдение норм эпидемической безопасности самими гражданами. При личном общении со священником, включая исповедь, человек обязан использовать средства индивидуальной защиты, напомнил он.

Прихожане должны соблюдать социальную дистанцию и находиться в масках и перчатках, — цитирует Сучкова РИА Новости.

Глава департамента добавил, что телевизионная трансляция праздничного богослужения традиционно будет осуществляться из храма Христа Спасителя.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство Тюменской области запретило участвовать в рождественских богослужениях людям старше 65 лет, а также страдающим хроническими болезнями.