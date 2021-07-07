Ростуризм призвал смягчить требования к туристам на Кубани

Ростуризм обеспокоен продолжающейся отменой брони отелей и туров на август в Краснодарский край и просит разрешить пускать на курорты Кубани туристов с отрицательным ПЦР-тестом. Об этом сообщает руководитель ведомства Зарина Догузова.

Очевидно, что менять планы за месяц до отпуска — сложно, это и организационные вопросы, и вопросы, связанные с возвратом средств. Это, конечно, и серьёзные убытки для бизнеса, — цитирует её агентство.

Догузова добавила, что у туристов должна быть возможность приехать на Кубань с отрицательным тестом на коронавирус. Свою позицию она довела до руководства региона и надеется на положительное решение.

В Краснодарском крае ввели запрет для туристов с 1 августа находиться на курортах Кубани без справки о вакцинации. Но позже власти региона изменили своё решение. Теперь с 1 июля для заселения в отели будет достаточно документа о перенесённом коронавирусе, сертификата о вакцинации, отрицательного ПЦР-теста. Детям до шести лет тест на коронавирус не нужен.

Как сообщалось ранее, туроператоры высказались о решении властей Краснодарского края пойти навстречу Роспотребнадзору и изменить правила приёма туристов.