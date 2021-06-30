Туроператоры оценили решение властей Кубани по приёму туристов

Туроператоры высказались о решении властей Краснодарского края пойти навстречу Роспотребнадзору и изменить правила приёма туристов. Теперь с 1 июля в отели кубанских курортов могут заселяться не только привитые от коронавируса гости, но и переболевшие инфекцией, сообщает РИА Новости.
Решение
Власти Краснодарского края пошли навстречу Роспотребнадзору. Это, конечно, хорошо, но этого недостаточно. Есть много россиян, которые не переболели коронавирусом и которым был достаточен отрицательный ПЦР-тест, — сказала глава ассоциации туроператоров.
Изначально речь шла о том, что курорты Краснодарского края будут открыты только для привитых гостей. Но позже власти региона изменили своё решение. Теперь с 1 июля для заселения в отели будет достаточно документа о перенесённом коронавирусе, сертификата о вакцинации, отрицательного ПЦР-теста. Детям до шести лет тест на коронавирус не нужен.
Как сообщалось ранее, частное жильё, сдающееся в аренду, подорожает на 30–50% в Краснодарском крае. Такой прогноз дал управляющий партнёр компании-застройщика Андрей Колочинский.