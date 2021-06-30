Туроператоры оценили решение властей Кубани по приёму туристов

Туроператоры высказались о решении властей Краснодарского края пойти навстречу Роспотребнадзору и изменить правила приёма туристов. Теперь с 1 июля в отели кубанских курортов могут заселяться не только привитые от коронавируса гости, но и переболевшие инфекцией, сообщает РИА Новости.

Решение изменить правила приёма гостей на популярные курорты региона прокомментировала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. По её словам, это хорошо, но недостаточно.

Власти Краснодарского края пошли навстречу Роспотребнадзору. Это, конечно, хорошо, но этого недостаточно. Есть много россиян, которые не переболели коронавирусом и которым был достаточен отрицательный ПЦР-тест, — сказала глава ассоциации туроператоров.

Изначально речь шла о том, что курорты Краснодарского края будут открыты только для привитых гостей. Но позже власти региона изменили своё решение. Теперь с 1 июля для заселения в отели будет достаточно документа о перенесённом коронавирусе, сертификата о вакцинации, отрицательного ПЦР-теста. Детям до шести лет тест на коронавирус не нужен.

Как сообщалось ранее, частное жильё, сдающееся в аренду, подорожает на 30–50% в Краснодарском крае. Такой прогноз дал управляющий партнёр компании-застройщика Андрей Колочинский.