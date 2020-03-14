https://static.news.ru/photo/da9a72b2-66b3-11ea-9671-fa163e074e61_660.jpg Фото: Claudio Furlan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) выступило с предложением дать путешественникам право перенести даты поездки и изменить место отдыха в течение года из-за пандемии коронавируса нового типа.

В ведомстве подчеркнули , что данная инициатива представляется допустимой и не противоречащей законодательству.

Ранее NEWS.ru писал, что Ростуризм рекомендует россиянам отказаться от поездок в страны, где зафиксирована неблагоприятная обстановка по коронавирусу. В ведомстве подчеркнули, что в первую очередь не рекомендуется посещать Китай, Италию, Южную Корею и Иран. Там также предупредили, что с целью предотвращения распространения заболевания введены временные ограничения на авиаперевозки пассажиров в Германию, Францию и Испанию.

Общее количество выявленных случаев COVID-2019 в мире к 15 марта превысило 156 тысяч, более 75 тысяч человек успешно вылечились, около 5,8 тысячи скончались. В России в настоящий момент в медицинских учреждениях находятся 53 человека с коронавирусной инфекцией. Шестеро излечились.