Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) выступило с предложением дать путешественникам право перенести даты поездки и изменить место отдыха в течение года из-за пандемии коронавируса нового типа.
В ведомстве
Ранее NEWS.ru писал, что Ростуризм рекомендует россиянам отказаться от поездок в страны, где зафиксирована неблагоприятная обстановка по коронавирусу. В ведомстве подчеркнули, что в первую очередь не рекомендуется посещать Китай, Италию, Южную Корею и Иран. Там также предупредили, что с целью предотвращения распространения заболевания введены временные ограничения на авиаперевозки пассажиров в Германию, Францию и Испанию.
Общее количество выявленных случаев COVID-2019 в мире к 15 марта превысило 156 тысяч, более 75 тысяч человек успешно вылечились, около 5,8 тысячи скончались. В России в настоящий момент в медицинских учреждениях находятся 53 человека с коронавирусной инфекцией. Шестеро излечились.
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